「線上」廣交會 逾200萬展品上傳

第128屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）將啟用。中國商務部外貿司負責人日前表示，本屆廣交會網上平台功能更加豐富，截至9月25日已有約202萬個展品上傳。

中新社報導，這是廣交會第二次在網路上舉辦。根據該負責人介紹，本屆廣交會將繼續按16大類商品分設50個展區，展位總數約6萬個，境內外參展企業約2.5萬家。

該負責人表示，本屆廣交會線上平台功能更加完善，將設展商展品、供採對接、虛擬展館、展商直播、新聞與活動、大會服務、跨境電商專區等欄目，將會全天候網上展示、推介、供採對接、在線洽談等功能，融為一體。

截至9月25日，企業已在廣交會網上平台上傳了約202萬個展品。

在出口依然承壓背景下，中方招商力度也持續加大。該負責人表示，本屆廣交會開展了全覆蓋、多層次的全球招商，充分利用主流搜索引擎和社交媒體，在重點行業和重點市場開展精準營銷，在30多個國家和地區開展「雲推介」活動，吸引更多採購商參與。

廣交會被稱為中國外貿的「晴雨表」，是中國外貿企業獲取新訂單的重要平台。在第127屆廣交會上，不少外貿企業表示與線下相比，線上參展接觸到的客商更多，效果良好。