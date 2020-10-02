海南離島免稅購物 同比增長227.5%

海口海關10月1日發布統計數據顯示，截至9月30日，海南離島免稅購物新政實施三個月海關共監管離島免稅購物金額86.1億元（人民幣，下同），同比增長227.5%，其中化妝品銷售額居首位。

海南離島免稅購物政策於今年7月1日進行重大調整，將離島旅客每人每年累計免稅限額提至10萬元，取消單件商品免稅限額規定，新增酒類、手機等七大類免稅商品。

據介紹，海關目前已在「套代購」風險高發的海港離島渠道上線人臉識別「防回潛」系統，對「回流」旅客精確鎖定並快速處置。此外，海關還將定期向海南自貿港信用信息共享平台推送離島免稅嚴重失信主體名單，進行聯合懲戒。

離島免稅購物是海南島旅遊的金字招牌，三個月來政策調整，進一步激發了消費潛力。

近期海南島4家離島免稅購物店統一推出優惠活動，昨天是十一黃金周連假第一天，海口日月廣場免稅店，在全場折扣、消費滿額送禮品等活動促銷下店內人頭攢動，排長隊買單的景象隨處可見。

海南正通過增加免稅經營主體、增加免稅店等方式進一步釋放政策紅利。此前，海南省政府已批准2家企業享有離島免稅品經營資質。海南省商務廳副廳長榮延松近日在參加2020中國綠公司年會時表示，海南計畫今年在三亞新開3家免稅店。

榮延松說，海南計畫在海口、三亞、儋州、萬寧、陵水等市縣規畫建設高端免稅項目，在全島合理規畫零關稅日用品經營店，形成日用消費品免稅、離境退稅、離島免稅三類免稅購物共存格局。