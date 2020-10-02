聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南離島免稅購物 同比增長227.5%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海口海關10月1日發布統計數據顯示，截至9月30日，海南離島免稅購物新政實施三個月海關共監管離島免稅購物金額86.1億元（人民幣，下同），同比增長227.5%，其中化妝品銷售額居首位。

海南離島免稅購物政策於今年7月1日進行重大調整，將離島旅客每人每年累計免稅限額提至10萬元，取消單件商品免稅限額規定，新增酒類、手機等七大類免稅商品。

據介紹，海關目前已在「套代購」風險高發的海港離島渠道上線人臉識別「防回潛」系統，對「回流」旅客精確鎖定並快速處置。此外，海關還將定期向海南自貿港信用信息共享平台推送離島免稅嚴重失信主體名單，進行聯合懲戒。

離島免稅購物是海南島旅遊的金字招牌，三個月來政策調整，進一步激發了消費潛力。

近期海南島4家離島免稅購物店統一推出優惠活動，昨天是十一黃金周連假第一天，海口日月廣場免稅店，在全場折扣、消費滿額送禮品等活動促銷下店內人頭攢動，排長隊買單的景象隨處可見。

海南正通過增加免稅經營主體、增加免稅店等方式進一步釋放政策紅利。此前，海南省政府已批准2家企業享有離島免稅品經營資質。海南省商務廳副廳長榮延松近日在參加2020中國綠公司年會時表示，海南計畫今年在三亞新開3家免稅店。

榮延松說，海南計畫在海口、三亞、儋州、萬寧、陵水等市縣規畫建設高端免稅項目，在全島合理規畫零關稅日用品經營店，形成日用消費品免稅、離境退稅、離島免稅三類免稅購物共存格局。

海關

延伸閱讀

廣東徐聞港通航 到海南航程減半

黃金周旅遊 海南成黑馬

兩岸微流行／砸700億 海南造環島公路

海南推郵輪海上遊 發首張許可證

相關新聞

陸企回家 掀美國下市潮

繼新浪網、搜狗在美準備私有化下市後，萬達集團旗下的萬達體育也跟上私有化腳步。萬達體育宣布，董事會已收到萬達體育傳媒（香港...

馬雲卸任阿里董事 全面交棒

阿里巴巴9月30日晚間在港交所發布的公告顯示，阿里巴巴創辦人馬雲並未出現在最新一屆董事會成員名單中，外界解讀，馬雲全面完...

海南離島免稅購物 同比增長227.5%

海口海關10月1日發布統計數據顯示，截至9月30日，海南離島免稅購物新政實施三個月海關共監管離島免稅購物金額86.1億元...

「線上」廣交會 逾200萬展品上傳

第128屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）將啟用。中國商務部外貿司負責人日前表示，本屆廣交會網上平台功能更加豐富，...

廈門港吞吐量 前3季同比轉正

儘管遭受新冠肺炎疫情和國際經貿形勢不利影響，今年6月至9月，廈門港集裝箱吞吐量一路高歌猛進，前三季度終於實現回暖、轉正。

滿洲里中歐班列 標箱增幅逾4成

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司10月1日表示，今年以來，經由滿洲里站返程中歐班列1229列，109873標箱，同比增加33...

「雪域江南」林芝 旅遊收入翻倍

大陸國家發改委批復興建川藏鐵路的雅安至林芝段，當中的西藏林芝，相較西藏其他地市，林芝海拔比較低，氣候舒適，往返大陸內地航...

大陸自主品牌 積極打造智能車

在日前舉辦的2020（第十六屆）北京國際汽車展覽會上，汽車產業的電動化、智能化、網聯化發展趨勢愈來愈明顯。中國自主品牌汽...

拚陸電動車市場 大眾砸5200億

德國大眾汽車集團全球管理董事會主席赫伯特．迪斯（HerbertDiess）9月底表示，截至2024年，大眾汽車集團共將投...

河北廊坊 提升投資信心

北京大興機場廊坊臨空經濟區15個項目日前集中開工 ，總投資210億元人民幣，以提升大陸國內外資本對河北廊坊的投資信心。

雲上杭商大會 點亮世界地圖

「雲聚錢塘，杭向未來」，第四屆世界杭商大會將於2020年10月23日在浙江杭州開幕，本屆世界杭商大會的開幕式將首次線上線...

陸企市值低估 只好換戰場

陸企在美國掛牌的中概股想要從美國私有化下市的最直接原因是股價太低，公司市值甚至低於淨值，新浪網想要換戰場就是市值太被低估...

熱門新聞

繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

正妹101前揮五星旗喊「祖國生日快樂」 陸網：灣灣又要玻璃心

打通川藏鐵路 逾1.3兆元經費大陸中央全數承擔

10月12日起搭乘兩岸航班 需附核酸檢測報告

藏族美女網紅遭前夫潑汽油燒傷 與死神搏鬥16天後離世

反送中身亡少女陳彥霖同學姊弟 傳獲美政治庇護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。