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疫情等因素衝擊 陸1到8月服務貿易規模年降16.3%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
受新冠肺炎疫情等因素影響，大陸1到8月服務貿易規模下降，但貿易逆差有所減少。（圖／取自新浪網）
受新冠肺炎疫情等因素影響，大陸1到8月服務貿易規模下降，但貿易逆差有所減少。（圖／取自新浪網）

新冠肺炎疫情等因素影響，大陸1到8月服務貿易規模下降，但服務出口表現明顯好於進口，貿易逆差減少；知識密集型服務貿易占比持續提高，顯示出較強的抗衝擊能力。前8月，大陸服務進出口總額2兆9896.2億元（人民幣，下同），較去年同期下降16.3%，其中，出口1兆2370億元，下降2.2%；進口1兆7526.2億元，下降24%。

據大陸商務部網站消息指出，大陸服務貿易逆差大幅減少。1到8月，大陸服務出口降幅小於進口21.8個百分點，帶動服務貿易逆差下降50.6%至5156.2億元，較去年同期減少5275.2億元。

知識密集型服務貿易顯示出較強的抗衝擊能力。今年以來，儘管受到疫情和中美經貿摩擦等因素帶來的嚴重衝擊，大陸知識密集型服務貿易始終呈現較好的發展態勢。1到8月，大陸知識密集型服務進出口13173.9億元，增長8.5%，占服務進出口總額的比重達44.1%，提升10.1個百分點。

其中，知識密集型服務出口6928.9億元，增長8.5%，占服務出口總額的比重達到56%，提升5.5個百分點；出口增長較快的領域是知識產權使用費、電信計算機和資訊服務、保險服務。知識密集型服務進口6245億元，增長8.5%，占服務進口總額的比重達35.6%，提升10.7個百分點；進口增長較快的領域是金融服務、電信計算機和資訊服務、保險服務。

旅行服務受疫情影響較重。疫情及各國採取的嚴格限制人員跨境流動的措施嚴重影響全球範圍內旅行服務進出口。1到8月，大陸旅行服務進出口7248.9億元，下降45.8%，降幅比1到7月擴大1.2個百分點，其中出口下降42.5%，進口下降46.2%。

疫情 保險 新冠肺炎

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