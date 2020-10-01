中國首家民航拍賣 龍江航空8億成交

起拍價人民幣3.29億元，評估價4.11億元，成交價8.06億元（約1.17億美元），30日上午，中國民航史上首家航空公司拍賣會落幕。

據京東拍賣網站消息，龍江航空98%股權對應股東部分權益價值項目，以人民幣8.06億元價格被成功拍賣。網路競價成交確認書顯示，由北京盛達金業投資諮詢有限公司競得。

這次網上拍賣吸引3萬4967人圍觀，包括北京盛達金業在內的2名競拍人總計出價91次。民航資源網早前報導指出，這是民航史上首家航空公司拍賣會。

天眼查APP數據顯示，北京盛達金業投資諮詢有限公司成立於2012年，註冊資本人民幣100萬元，經營範圍為投資諮詢、投資管理、經濟貿易諮詢。

從工商資訊資料並不能看出這家公司與航空業的關係。據第一財經報導，有業界人士認為，這次拍下龍江航空的公司更像是代拍，甚至背後很可能就是龍江航空的債權方。

值得注意的是，龍江航空帳上還有流動負債人民幣8.01億元，非流動負債0.21億元，負債總計8.22億元。龍江航空的成交價8.06億，與其債務額8.2億相差不大。

龍江航空於2014年7月4日獲民航局批准籌建，目前已經開通合肥、珠海、銀川、蘭州以及烏魯木齊等城市的航線。

民航業界人士林智傑分析稱，近年來多家航空公司易主，主要由於民航業是一個資源壁壘和規模壁壘雙高的行業，對於中小航空公司來說，資源不足、規模有限、營運壓力大，要想賺錢並不容易，而在新冠疫情期間，航空公司基本上每個月都虧錢，中小航空公司可能每天都虧錢，現金流面臨更嚴峻的考驗。