央行、銀保監會：建立逆周期資本緩衝機制

中國人民銀行（大陸央行）和銀保監會9月30日晚間發布關於建立逆周期資本緩衝機制的通知，根據當前系統性金融風險評估狀況和疫情防控需要，明訂逆周期資本緩衝比率初始設定為0，不增加銀行業金融機構的資本管理要求。

路透報導，該通知自即日起實施。人行網站新聞稿指出，這是從中國大陸實際出發，參考國際慣例及巴塞爾銀行監管委員會的有關要求，明確大陸逆周期資本緩衝的計提方式、覆蓋範圍及評估機制。

人行表示，將綜合考慮宏觀經濟金融形勢、槓桿率水準、銀行體系穩健性等因素，定期評估和調整逆周期資本緩衝要求，防範系統性金融風險。

人行稱，建立逆周期資本緩衝機制，是健全宏觀審慎政策框架、豐富宏觀審慎政策工具箱的重要舉措，有助於進一步促進銀行業金融機構穩健經營，提升宏觀審慎政策的逆周期調節能力，緩解金融風險順周期波動和突發性衝擊導致的負面影響，維護大陸金融體系穩定運行。

另據大陸經濟日報報導，在第3季末節之前，中國人民銀行不斷加碼公開市場操作。統計發現，9月除15日外，人行在其餘工作日均進行逆回購操作。其中除了常規的7天逆回購操作外，人行自9月18日還開啟14天逆回購操作，10個工作日連續進行14天逆回購操作，金額累計達人民幣7,700億元，操作利率均維持在2.35%水準。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，9月下旬以來，14天期與隔夜市場利差加大，顯示市場跨季資金偏緊，金融機構之間的拆借也趨於謹慎。從人行操作節奏、淨投放量與市場利率波動看，人行透過多種工具、靈活操作，主要是為確保市場流動性合理充裕。

也有銀行資金交易員認為，儘管本周以來，人行在公開市場操作轉為淨回籠，但由於之前大力投放後，多數機構的跨季資金需求已基本完成，跨季資金面整體並無太大壓力。