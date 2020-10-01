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港媒：大陸劃清晰紅線 「台獨修憲」走不遠

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
針對民進黨啟動「修憲工程」，大陸國台辦發言人馬曉光9月30日稱，「這是赤裸裸的謀獨行徑」，並警告台灣不要在「修憲謀獨」的邪路上越走越遠，否則將玩火自焚。中新社
針對民進黨啟動「修憲工程」，大陸國台辦發言人馬曉光9月30日稱，「這是赤裸裸的謀獨行徑」，並警告台灣不要在「修憲謀獨」的邪路上越走越遠，否則將玩火自焚。中新社

針對民進黨立委陳亭妃等人提出的「邁向國家正常化」修憲提案，香港中評社今（1）日發表快評文章指出，大陸已劃下清晰紅線，台獨修憲走不遠。

文章指出，「修憲去統」是「法理台獨」的其中一步。「法理台獨」觸碰紅線，挑釁「反分裂國家法」。國台辦發言人馬曉光昨天再次劃出清晰紅線，台獨分子如果不當回事，就要有與大陸攤牌、承擔後果的準備。

文章稱，馬曉光昨在國台辦例行記者會上的表態，是嚴正警告，警告的背後，是大陸強大的軍事實力、以及枕戈待旦的軍事準備。

文末表示，今天的台獨分子不見得比當年的陳水扁強，而大陸的實力比15年前已強太多，陳水扁當年做不到的事，今天的台獨分子一樣做不到。為台海安危、兩岸民眾的福址計，蔡易餘、陳亭妃以及民進黨當局應知所行止，放棄挑釁。

台獨

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