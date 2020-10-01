重磅訊號！ 李嘉誠父子再度連續掃貨長實集團

香港聯交所股權披露統計顯示，9月24日至29日，李嘉誠父子連續增持長實集團股份，共計購入長實集團77萬1,500股，斥資約港幣2,938萬元（約新台幣1.1億元）。

中國基金報微信公眾號報導，今年以來，李嘉誠父子已經增持長實集團股份多達73次。在業績失利、股價下跌之下，此舉可能為提振信心所致，但目前李嘉誠父子在今年所增持的長實股份，可能已經出現浮虧。

統計顯示，李嘉誠基金會於9月24日、9月25日、9月28日及9月29日，以平均價每股港幣38.2475元、338.1613元、8.2090元及37.5833元共計購入長江實業共77萬1,500股，斥資約港幣2,938萬元。

增持完成後，長實資深顧問李嘉誠持有長實權益，由35.59%增至35.62%；長實主席李澤钜則由35.66%增至35.68%。

但這並非李嘉誠父子第一次增持長實集團股份。從港交所股權披露統計來看，整個2020年，李嘉誠父子瘋狂掃貨長實集團。

統計顯示，截至9月底，李嘉誠父子今年增持長實集團已經多達73次之多，按月二人增持次數分別為3月6次、4月5次、5月15次、6月15次、7月1次、8月13次、9月18次。其中，9月二人增持次數最多。

而2019年全年，父子兩人的增持次數僅有12次。

市場觀點認為，今年李嘉誠父子頻繁增持長實集團股份，與集團股價不無關聯。今年年初開始，長實集團股價就開啟下跌模式，從年初的港幣54元左右股價，一路下跌直到3月19日，集團股價跌至32.038元的歷史低點。而上一次長實集團股價跌到差不多的位置，則是在2016年初。

初步統計顯示，今年李嘉誠父子增持長實集團股份總金額約為港幣26.58億元。如果按照9月30日長實集團港幣37.75元收盤價計算，父子二人今年已經浮虧約港幣3.1億元。

在業績失利的背景下，投資機構紛紛下調長實集團的目標價。大摩將長實集團目標價由港幣55元降至49元；滙豐將評級由買入降至持有，目標價由58.1元降至49.6元；花旗由37.4元下調至34.3元，評級由中性降至沽售。

截至9月30日收盤，長實集團股價報港幣37.75元，上漲0.27%，盤中最高時股價一度達38.45元，漲幅2.1%。