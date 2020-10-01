馬雲不再擔任阿里巴巴董事 全面完成交棒

阿里巴巴9月30日晚間在港交所發布的公告顯示，阿里巴巴創辦人馬雲並未出現在最新一屆董事會成員名單中，不過，他依然是阿里巴巴合夥人之一。

澎湃新聞報導，公告中的阿里巴巴的董事會成員，包括董事張勇（董事會主席）、蔡崇信、武衛、J. Michael EVANS、井賢棟及Kabir Misra；以及獨立董事董建華、郭德明、楊致遠、E.BörjeEKHOLM及WanLingMARTELLO。

公告顯示，阿里巴巴於9月30日舉行的年度股東大會上，選舉武衛、Kabir Misra及郭德明各自擔任公司第三組董事，上述人士均將任職三年或任職至其繼任人獲推選或委任並獲得適當資格為止。

值得注意的是，馬雲並未出現在最新一屆董事會成員中，不過，他依然是阿里巴巴合夥人之一。在阿里巴巴合夥人制度中，由合夥人提名董事會的大多數董事人選，而非根據股份的多少分配董事席位。其中，馬雲和蔡崇信為永久合夥人。

不再擔任阿里巴巴董事會成員，其實早在馬雲的計畫之內。2018年9月10日，馬雲發表公開信表示，一年後的阿里巴巴20周年之際，即2019年9月10日，他將不再擔任集團董事局主席，屆時由張勇接任。馬雲在公開信中還表態，即便他卸任董事局主席，他也不會完全退休，這是他「認真準備了10年的計畫」。

去年9月10日，55歲的馬雲正式卸任阿里巴巴董事局主席，接任者是47歲的張勇。在當天的演講中，馬雲強調，今天不是馬雲的退休，而是一個制度傳承的開始。今天不是一個人的選擇，而是一個制度的成功。

張勇接任阿里巴巴董事局主席後的兩個月，阿里巴巴於2019年11月26日重返港股，當天港股收盤，阿里巴巴市值達港幣4.01兆元。截至9月30日港股收盤，阿里巴巴市值為港幣5.91兆元，這意味不到一年時間，阿里巴巴市值增加港幣1.9兆元。