三條紅線發威 陸房價漲幅縮小

7月以來大陸當局頻發從嚴調控之聲，並推出針對房企的融資新規，將在一定程度上抑制大陸房市表現，有分析人士預計，今年大陸房價漲幅有所縮小，明年上半年續放緩，而房地產成交量基本持平於去年。

路透報導，路透此次調查對大陸房價、成交和投資的預估均優於前次，反映出大陸房市韌性十足，但隨著「三條紅線」威力逐漸顯現，高負債的大陸房企未來將加大促銷力度並放慢投資腳步，市場熱度將有所回落。

13家接受調查的分析機構對今年大陸住宅均價的預估中值為上漲4.8%，高於前次調查的3.75%；11家對2021年上半年的預估中值為上漲3%（與前次調查一致），對今年房價變動預測則從持平至9%不等。

中國指數研究院常務副院長黃瑜預期，進入下半年，大陸當局對房地產調控的表態愈加嚴厲，熱點城市房市調控政策接連加碼，在「房住不炒」定位指導及地方調控動態跟蹤下，全年房價運行將以穩為主。

黃瑜表示，當下大陸房地產市場的平穩發展在宏觀經濟中的作用舉足輕重，未來部分地價、房價出現過快上漲的城市，其調控政策也將有所跟進，限售、限貸升級也可能在財稅政策上發力。不過，有部分房地產市場仍處在恢復過程的城市，短期仍將從購房補貼、人才落戶等方面激發市場活力。

大陸房地產政策在7、8月明顯收緊，尤其是「三條紅線」的房企融資新規引發廣泛關注，業界人士多認為，新規之下，短期大陸房企將加快銷售鞏固現金流，拿地則更謹慎，土地市場降溫，新房供應增加，房市熱度有所回落；長期來看，將加劇行業分化，集中度進一步提升。