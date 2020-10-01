銀河航天衛星工廠 落戶江蘇

江蘇省南通市經濟技術開發區近日披露，商業航天與衛星互聯網企業銀河航天將在開發區內投資建設衛星互聯網產業示範項目，打造新一代衛星研發及智能製造基地。雙方攜手打造的衛星智能超級工廠已在南通開工建設，將致力於新一代衛星及單機的低成本、大批量智能製造。

據新華社報導，工廠一期項目建成後，將實現年產超過300顆衛星，預計年收入超過50億元（人民幣，下同）。同時，在項目的牽引和帶動下，將集聚產業鏈上下游，打造百億規模的商業航天與衛星互聯網產業生態。

近年來，全球衛星互聯網加快部署，中國大陸衛星互聯網建設正在提速。今年4月，大陸國家發改委將衛星互聯網納入新基建範疇，衛星互聯網及相關產業迎來重大歷史機遇，這對企業低成本、高性能的量產能力和全產業鏈布局提出迫切需求。

銀河航天是大陸商業航天和衛星互聯網領域的民營企業，承擔大陸國家衛星互聯網重大任務。目前，銀河航天已具備載荷和整星等自主研發能力，構建了包括Ka頻段衛星終端、大陸國內首套低軌Q/V頻段信關站、地面運控及網絡管理系統等全產業鏈格局，並建立天地融合5G通信網絡實驗系統。

銀河航天創始人、董事長兼CEO徐鳴表示，銀河航天將充分發揮「航天+互聯網」的優勢，與產業鏈上下游企業共同構建全新的衛星互聯網產業生態，共同提高中國大陸衛星互聯網產業在全球的競爭力。