搜狗私有化 將從美退市

搜狗公司宣布，已就私有化交易達成最終協定，將成為騰訊控股的間接全資子公司。這項交易預計在今年第4季完成，完成後，搜狗將從紐交所退市。外界預期搜狗將回歸A股上市。

澎湃新聞報導，搜狗是搜索、輸入法、流覽器和其它互聯網產品及服務提供者。2003年，時任搜狐技術高級經理王小川籌建搜狐研發中心，開始研發搜尋引擎。2004年8 月，搜狐推出第三代互動式中文搜尋引擎搜狗搜索。2010年8月，搜狐戰略重組搜狗，引進阿里為戰略投資，之後搜狗分拆成立獨立公司。2017年11月9日，搜狗在紐交所上市。

搜狗CEO王小川此前曾表示，只要政策允許，就會考慮回大陸國內上市，且相比香港，會優先考慮大陸股市，因為企業回A股，能夠接觸到中國本土市場投資人和更好的用戶，同時這些企業回歸能使A股多元化，對A股治理會帶來提升。

今年7月，搜狗宣布董事會收到騰訊控股的一封信，騰訊擬收購搜狗剩餘股份。

搜狗29日發布公告，合併生效後，搜狗流通在外的A類普通股，包括由美國存託股票代表的A類普通股將被註銷，持有人每股或每股美國存託股票將獲得9美元現金。

這次被收購價格比該公司2020年7月24日（搜狗宣布收到購騰訊私有化收購要約的前一個交易日）的收盤價溢價大約56.5%。