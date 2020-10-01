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阿里：掌握11個戰略機遇

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴集團董事會主席張勇昨（30）日表示，在內需、雲計算大數據和全球化三大增長引擎中，阿里巴巴未來三到五年內有11大戰略機遇。

澎湃新聞報導，張勇在2020年度阿里巴巴全球投資者大會上表示，數位化是巨大的歷史發展機遇，阿里巴巴在其中正處於最佳位置。

張勇所提到的11個戰略機遇，分別是進一步發展數位使用者；不斷擴大用戶在阿里巴巴數位經濟體內消費品類，增加消費總額；利用對消費者洞察，不斷擴大新供給，進而進行供給側改造。

利用數位技術對線上下零售業態進行數位化創新或者改造；將支付寶從數位支付出口（digital check out）升級為數位生活入口（digital check in）；阿里巴巴商業作業系統說明消費品企業實現端到端數位化經營。

物流全產業鏈的要素數位化及智慧化營運；所有企業都要上雲，替代原有IT基礎設施；企業全面走向雲上協同辦公；在零售、金融、公共服務、交通、醫療等若干行業形成雲+大數據+智慧應用；阿里數位生態走向全球市場。

張勇指出，大陸的消費力量是阿里巴巴向前發展的基本動力和保證，截至6月底，阿里巴巴集團和螞蟻集團年度大陸用戶數量為10.7億，這使阿里巴巴可以更好地組織供給和商業創新，滿足人們現在和未來的需求。

中國證券報報導，這次投資者大會期間，阿里巴巴公布多項重磅業務進展：數位經濟體覆蓋的廣闊消費場景和協同效應形成強大黏性，使用阿里巴巴五項或五項以上服務的消費者每月登錄平台27天；2021財年內，預計阿里雲將實現盈利，菜鳥的經營活動現金流將轉正。

張勇 阿里巴巴集團

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