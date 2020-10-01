國台辦：推進兩岸經貿合作

大陸國台辦發言人馬曉光表示，繼9月舉辦魯台會、津台會、贛台會等兩岸經貿交流活動後，近期國台辦還將會同相關省市舉辦京台科技論壇、重慶．台灣周、浙江．台灣合作周、冀台會等經貿活動，繼續推進兩岸經貿合作。

大陸國台辦昨（30）日舉行例行記者會，馬曉光在會中指出，9月1日至4日在山東濰坊市舉辦的第26屆魯台經貿洽談會，兩岸各界有3,000多人透過線上方式與會，100多位台商線上下參會。

期間首次在雲上舉辦的海峽兩岸博覽會有1,750家企業參加，是去年參展企業的2.2倍，其中台商有436家，是去年的1.4倍。

他表示，9月20日至23日舉辦的第13屆津台投資合作洽談會暨2020年天津台灣商品博覽會，採取線上線下同步推進的方式舉行。搭建雲展廳，設立新北市、新竹縣、台東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣等六個台灣縣市商品專區和三個行業協會商品專區。

活動期間透過京東、阿里、拼多多、雲集和快手五家電商平台，銷售額達人民幣1億元。

至於9月23至25日在江西吉安舉辦的第17屆贛台經貿文化合作交流大會，共有620多位兩岸人士參加，其中台灣人士約400人。

簽約項目共63個，投資總金額達39.6億美元，主要涉及範圍，包括電子資訊、裝備製造、新能源、新材料等領域。