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四大行資本缺口達13兆

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

中國人民銀行、銀保監會昨（30）日發布《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法（徵求意見稿）》，宣告中國版總損失吸收能力（TLAC）政策即將上路，四大國有銀行面臨近人民幣3兆元（約新台幣13兆元）的資本缺口。

TLAC（Total Lost Absorb Capability）是G20成員國的財政監管機構金融穩定委員會(FSB)，針對全球系統重要性銀行（G-SIBs），發布的《總損失吸收能力條款》。

21世紀經濟報導，為確保大型銀行「大而不能倒」，避免發生系統性金融風險，中國版TLAC辦法第14條畫出紅線，要求這些銀行應滿足：外部TLAC風險加權比率自2025年1月1日起不得低於16%；自2028年1月1日起不得低於18%；外部TLAC槓桿比率自2025年1月1日起不得低於6%，自2028年1月1日起不得低於6.75%。

金融界報導，從2019年起，除大陸銀行外，全球的G-SIBs均已達到監管要求，G20金融穩定委員會（FSB）考慮到中國作為新興經濟體，債券市場的廣度和深度仍有待提升，FSB給予中國六年過渡期，將TLAC充足率和TLAC槓桿率的達標時間分別推遲至2025年1月1日和2028年1月1日。

雖有六年過渡期，但FSB規定，如果中國金融債（政策性金融債除外）和非金融企業債餘額占GDP比率超過55%，中資G-SIBs就要提前實施TLAC。G20金融穩定委員會（FSB）點名國有四大行納入全球系統重要性銀行（G-SIBs）。

中國人民銀行根據2018年年報數據初步測算，四家國有大行G-SIBs的資本缺口較大，估計四大行面臨近人民幣3兆元的資本缺口，滿足TLAC要求存在較大壓力。

中國銀行研究院高級研究員熊啟躍指出， 對中資G-SIBs而言，G-SIBs評估框架及監管措施的推出，一方面可能會帶來更高的風險和不確定性，同時也意味著更高的監管和合規成本，會對大型銀行的穩健經營產生較大影響。

中國版TLAC政策除了劃定風險加權比率條件外，還對非資本債務工具合格標準、扣除項、監督檢查、信息披露等多方面提出了具體要求。

中國人民銀行 G20 人民幣

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