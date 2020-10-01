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4台青廣西創業 分享發展機遇

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「來廣西南寧市打拚10年，開始做飲食，現在做生物科技，生產的產品是滴雞精，這是一種高端滋補食品。」廣西古源粹生物科技有限公司總經理謝嘉琪29日在南寧表示。

中新社報導，2020年桂台青年就業創業基地建設暨台協會組織建設現場推進會29日在南寧舉行，廣西各市台辦、台協會員約50人，現場聆聽了四位台青分享在廣西的創業故事。

家住台灣彰化縣的謝嘉琪，2010年到南寧創業，一開始開了家飲料店，後來開了家西餐廳。2017年，她和4位台灣青年一起，5個人合資在南寧創立廣西古源粹生物科技有限公司，從事生物科技產品開發，生產日常高端滋補食品。

「來南寧打拚，我覺得最成功的地方是找到了發展的土壤。南寧不排外，每個市民對外來客商都很友好。」謝嘉琪說，廣西面向東盟（台灣稱為東協），南寧又是廣西的首府，她最想把南寧的發展機遇介紹給台灣的朋友，南寧的服務業、科技產業等還有很大的發展空間。

南寧市台協監事曾于庭也分享了自己在南寧創業的經歷。曾于庭是位台商二代，從小聽著父親講述著大陸的發展變遷，曾于庭2016年在廣西南寧開辦了自己的第一家公司，從事美學相關行業，2年前跨界香氛文創商品設計，從事香氛手工蠟燭文創商品的生產和設計。

桂林惠百福生物科技有限公司經理萬紘碩分享在桂林的創業經歷。萬紘碩說，父輩來大陸創業已有30年，由於家族所從事產業是加工密集型產業，所以他在不停地尋求新的突破。他瞭解到農田種植過度使用化肥和農藥，給環境帶來了危害，於是決定投資生物科技行業，目前產品已推出。

台資企業廣西常春藤教育科技有限公司總經理湛建暉分享了在南寧的創業經歷。2013年9月，他帶著老婆和孩子到南寧開始創業，他對在南寧的發展充滿信心。目前其公司的業務有四大板塊：出版發行、線上課程、培訓事業、項目代理。

廣西首次將台協會建設和桂台青創就業現場推進會合辦，為將舉辦的第十六屆桂台經貿文化合作論壇預熱。

創業 文創 青年

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