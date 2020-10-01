銀行接受創新 最大優勢

招聯金融首席研究員董希淼認為，在數位化轉型的背景之下，年輕的高管人員思維比較活躍、更加敏銳、更容易接受外部的創新變化，能夠更好地適應當前轉型的要求，這是優點。

他表示，對商業銀行來說，比較理想的是形成一個年齡有梯隊、專業有差異、性格有互補的領導團隊。

董希淼認為，規模比較大的銀行，其經營管理對經驗和能力的要求會更高，更需要一些從業經歷較豐富的高級管理人員，導致高級管理人員年齡比中小銀年長。

在券商方面，澎湃新聞引述分析師表示，券商分析師年輕化是必然趨勢，券商研究市場競爭激烈，佣金收入總量下降，產對腦力體力要求較高，行業很難留住資深分析師，年資十幾年以上的已經很少。此外，年輕人有槓桿紅利，資深分析師用工成本高，而年輕人便宜。

也有分析師認為，中小券商想要做出成績、特色，最快最見效的突破口是研究，因為研究業務主要靠人，砸錢挖十幾個分析師，寫報告做研究，很快就能打出聲量，從而把券商品牌做起來，帶動其他業務。有券商分析師直言，逾十年從業經歷當上首席，是行業默認標準，年資不長沒有足夠產業經驗和人脈，不足深入行業。