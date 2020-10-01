銀行接受創新 最大優勢

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

招聯金融首席研究員董希淼認為，在數位化轉型的背景之下，年輕的高管人員思維比較活躍、更加敏銳、更容易接受外部的創新變化，能夠更好地適應當前轉型的要求，這是優點。

他表示，對商業銀行來說，比較理想的是形成一個年齡有梯隊、專業有差異、性格有互補的領導團隊。

董希淼認為，規模比較大的銀行，其經營管理對經驗和能力的要求會更高，更需要一些從業經歷較豐富的高級管理人員，導致高級管理人員年齡比中小銀年長。

在券商方面，澎湃新聞引述分析師表示，券商分析師年輕化是必然趨勢，券商研究市場競爭激烈，佣金收入總量下降，產對腦力體力要求較高，行業很難留住資深分析師，年資十幾年以上的已經很少。此外，年輕人有槓桿紅利，資深分析師用工成本高，而年輕人便宜。

也有分析師認為，中小券商想要做出成績、特色，最快最見效的突破口是研究，因為研究業務主要靠人，砸錢挖十幾個分析師，寫報告做研究，很快就能打出聲量，從而把券商品牌做起來，帶動其他業務。有券商分析師直言，逾十年從業經歷當上首席，是行業默認標準，年資不長沒有足夠產業經驗和人脈，不足深入行業。

品牌

延伸閱讀

縣府創辦彰農學堂 第一講教小農如何生存

寒舍艾麗酒店將轉型成防疫飯店

CDC：18-22歲年輕人染新冠肺炎 每周暴增55%

IDC台灣數位轉型大獎 得獎名單公布

相關新聞

陸製造業PMI創半年新高 超出預期

大陸國家統計局昨日發布九月製造業採購經理人指數（PMI）為五一點五，創六個月以來新高，且超出市場預期。

大陸首家 龍江航空34.7億拍出

起拍價人民幣3.29億元，評估價4.11億元，成交價8.06億元（約新台幣34.7億元），30日上午，大陸民航史上首家航...

十一跨省遊 挹注陸航空業10%

中國大陸即將開始「十一」 中秋八天的黃金周長假期。受海外地區入境限制影響，今年不少大陸民眾選擇大陸國內跨省遊，有望帶動中...

4台青廣西創業 分享發展機遇

「來廣西南寧市打拚10年，開始做飲食，現在做生物科技，生產的產品是滴雞精，這是一種高端滋補食品。」廣西古源粹生物科技有限...

銀河航天衛星工廠 落戶江蘇

江蘇省南通市經濟技術開發區近日披露，商業航天與衛星互聯網企業銀河航天將在開發區內投資建設衛星互聯網產業示範項目，打造新一...

三條紅線發威 陸房價漲幅縮小

7月以來大陸當局頻發從嚴調控之聲，並推出針對房企的融資新規，將在一定程度上抑制大陸房市表現，有分析人士預計，今年大陸房價...

四大行資本缺口達13兆

中國人民銀行、銀保監會昨（30）日發布《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法（徵求意見稿）》，宣告中國版總損失吸收能...

財新數據下滑 與官方不同調

9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為53，較8月下降0.1個百分點，此一走勢與官方發布的數據並不一致。

國台辦：推進兩岸經貿合作

大陸國台辦發言人馬曉光表示，繼9月舉辦魯台會、津台會、贛台會等兩岸經貿交流活動後，近期國台辦還將會同相關省市舉辦京台科技...

阿里：掌握11個戰略機遇

阿里巴巴集團董事會主席張勇昨（30）日表示，在內需、雲計算大數據和全球化三大增長引擎中，阿里巴巴未來三到五年內有11大戰...

搜狗私有化 將從美退市

搜狗公司宣布，已就私有化交易達成最終協定，將成為騰訊控股的間接全資子公司。這項交易預計在今年第4季完成，完成後，搜狗將從...

銀行高管年輕化 80後當家

A股上市銀行密集晉升年輕高階主管蔚為風潮，江陰銀行副行長王凱今年僅34歲，是A股最年輕的銀行副行長；最年輕的行長是今年4...

熱門新聞

環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

歐陽娜娜唱「我的祖國」開罰？ 師大教授：莫非警總復辟

影／國民黨邀請演說 馮淬帆：不同情香港人 也不相信大陸會民主化

歐陽娜娜、張韶涵大陸國慶獻唱影片曝光 全程未發言

林志玲被翻出大陸唱《我和我的祖國》 台灣網友意見兩極

馬雲：工業時代的全球化終結 新一輪將由中國驅動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。