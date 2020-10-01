十一跨省遊 挹注陸航空業10%

中國大陸即將開始「十一」 中秋八天的黃金周長假期。受海外地區入境限制影響，今年不少大陸民眾選擇大陸國內跨省遊，有望帶動中國大陸航空業反彈。

香港中通社報導，中國大陸航空業現時雖然仍少了國際航班，但因大陸國內龐大市場、境內疫情受控及健康碼等措施加快恢復正常生活，表現遠好過其他地方。8月，中國國航、東航及南航三大航空合共客運2610萬人次，已恢復至1月的85%。

中國大陸網上旅行社「去哪兒網」副總裁蘭翔預期，「十一」黃金周期間中國大陸會有超過1500萬人次坐飛機出行，按年增長10%。

攜程首席執行官孫潔指出，中國大陸民眾現在對於乘搭飛機已感到非常安全。她預期，中國大陸國內旅行需求到年底就會恢復正常水平，而網絡會議興起對商務旅行需求的影響有限。

旅遊與航空業數據分析商Cirium資料顯示，10月7日會是黃金周最繁忙一天，中國大陸當日預定有超過1.38萬班航班出發，比去年黃金周最忙一天10月6日多近10%，北京、上海、三亞都是最受歡迎的目的地。至於全年旅遊人次，大陸官媒報導，因少了出國遊，預料會達5.5億人次，少於去年的7.82億。