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新冠肺炎疫苗定價比歐美高？陸外交部：這種說法無依據
近日，有媒體報導稱，大陸新冠肺炎疫苗定價明顯高於歐美疫苗。對此，大陸外交部發言人汪文斌30日在例行記者會上表示，這種說法沒有依據，目前各國疫苗都正在研發過程中，下一步如何定價，有著很大不確定性。
中新網報導，汪文斌表示，為應對全球新冠肺炎疫情，中國大陸正在加緊推進疫苗研發，中方早已宣布，中國疫苗研究完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。
汪文斌說：「中國的承諾是明確的，我們會說到做到。」他指出，目前各國疫苗都在研發過程中，下一步如何定價，有著很大不確定性。「對中方而言，有一點是明確的，我們一定會把疫苗作為全球公共產品以公平合理的價格向世界提供，我們還將以多種方式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助。」
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