銀行高管年輕化 80後當家

A股上市銀行密集晉升年輕高階主管蔚為風潮，江陰銀行副行長王凱今年僅34歲，是A股最年輕的銀行副行長；最年輕的行長是今年41歲的張家港行行長吳開。28歲陳顯順日前獲提拔為國泰君安首席策略分析師，1990年後出生的券商首席分析師已有五人。

作為傳統金融行業，銀行業高管對資歷要求相對較高，年齡也偏大。不過今年在一系列銀行高管職位變動中，80後（1980年後出生）的行長已躍上檯面，甚至出現85後的副行長。

中新經緯報導，紫金銀行8月26日公告聘任許國玉為副行長，1980年生，金融從業年資12年，2019年9月擔任紫金銀行行長助理，不到一年便提拔為副行長。

一個月前，張家港行發布吳開出任行長，吳開1979年生，年僅41，是目前A股上市銀行中最年輕的行長，他從江陰市澄江信用社基層做起，有20年銀行業經驗。

A股最年輕副行長，是今年6月出任江陰銀行副行長的王凱，1986年出生，擔任副行長時還未滿34歲。王凱2009年進入江陰銀行，從櫃員做起。

相較國有銀行和股份制銀行，農商行、城商行的幹部更偏向年輕化。這些年輕的行長、副行長大多從銀行基層工作開始，一步一腳印，並且他們對金融科技、小微金融也更加關注。

證券業方面，28歲的陳顯順9月10日當上國泰君安研究所首席策略分析師，他2016年加入國泰君安研究所，僅四年就升任策略首席。

加上安信證券銀行首席張宇、浙商證券銀行首席梁鳳潔、國盛證券電腦首席分析師劉高暢及首席策略分析師張啟堯，公開資訊顯示「90後」首席分析師有五人。