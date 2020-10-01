陸樓市掀甩賣潮 房價大降

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
大陸樓市出現甩賣潮，前20名房地產企業，超過七成當前銷售價格比2019年要低。（中新社）
大陸樓市出現甩賣潮，前20名房地產企業，超過七成當前銷售價格比2019年要低。（中新社）

大陸樓市出現甩賣潮，根據統計，排名前20名的房地產企業中，超過70%的房企當前銷售價格比2019年要更低，不僅房企如此，連炒房客也在甩賣房子，甚至出現買進時每套均價為人民幣200萬元，現在全部以人民幣150萬元的水準出售。

房天下報導，根據「2020年中國房地產企業銷售操盤榜」數據，在前20名的房地產企業中，超過70%的房地產企業當前銷售價格比2019年要更低，有的房企新房降價5%出售，有的房企降價10%出售，個別降幅達到20%以上。

今年上半年，多數房企未能完成銷售目標，超過90%的房地產企業只完成了40%以內，其中碧桂園繼續一馬當先，恒大位居第二，萬科繼續排名第三，這些大型房企的銷售額平均完成度為41%，多數中小房企更不用說了，距離目標相差甚遠。

在之前多數開發商猶豫是否降價時，恒大在9月初率先拉開了金九銀十「大降價」的序幕，恒大發布全大陸樓盤全部七折銷售；網上售房預繳人民幣2,000元可以抵用人民幣2萬元的房價。

甩賣房子的，不僅是建商，許多炒房客已按捺不住漫長的等待而加入其中，一名來自北京的炒房客正在甩賣手中180套房子，這些房子全部位於重慶，兩年前購買時房子每套的均價為人民幣200萬元，現在全部以人民幣150萬元的水準出售，也就是打七五折。

業內人士認為未來房價不僅有下降空間，而且空間滿大，因為8月底人行和住建部與大型房企舉行座談會，明確提出下階段「收緊房地產融資」的政策，劃出三條紅線：分別是剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍。

萬科董事會主席郁亮日前表示，2020年的三條紅線攪亂了房企們的融資計畫，這預告房地產市場土地和巨額融資的紅利期結束了，今後房地產企業們將重新站在一個起跑線上，要學會管理紅利。

失去了巨額融資能力的情況下，如何獲得回款，估計只有降價銷售一條路了。

既然房地產企業們都無法抵抗市場的壓力，開始不同程度降價銷售，代表今後有兩類人被打入冷宮，分別是炒房人、囤房人。

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