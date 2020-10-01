房企發債 Q3規模創高

自8月底大陸監管部門提出「三條紅線」政策後，房企趁著融資過渡期，加緊發債。貝殼研究院統計數據顯示，今年第3季房企境內外債券融資發行307次，融資規模約人民幣3,247億元（約新台幣1.4兆元），年增14%，第3季發債規模刷新歷史紀錄。

中國經營報報導，不過，從第3季融資結構來看，8至9月，房企連兩個月與上月相比發債規模下降，且降幅逐步擴大，顯示「三條紅線」融資監管影響已顯現。

第4季融資規模有相當大比率保持與上月相比下降，將進一步加大房企銷售端壓力，房企為衝擊年度目標，搶占「中秋十一」雙節假期市場，或多採用促銷政策，用回款對沖融資端壓力。

與上半年融資利率下降趨勢不同，第3季房企境內外票面利率明顯上漲，但目前仍保持中低水準，房企融資需求居高的環境，助推債券利率增高，融資低利率窗口期已過，預計第4季融資利率或將保持增長態勢。

據統計，房企Q3到期債務規模人民幣2,862億元，較Q2增54.4%，對應發債規模增29.7%，Q4到期債務規模折合人民幣約2,707億元，較第3季下降約5.4%。