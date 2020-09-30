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擺脫美國制裁枷鎖 華為加大對大陸科技業投資

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為正加大投資大陸科技企業，增強其供應鏈穩定。路透
華為正加大投資大陸科技企業，增強其供應鏈穩定。路透

大陸電信巨頭華為在面臨來自美國壓力之際，已在增持大陸半導體及其他科技企業的股份，加大投資大陸科技企業，來增強其供應鏈。

路透報導，華為於去年4月成立哈勃投資，根據公開記錄，自去年8月以來哈勃投資已經完成17筆入股大陸科技企業的交易。

美國之前加強針對華為的限制措施，切斷了華為的許多海外晶片供應，並在實質上禁止華為製造自己的晶片。華為輪值董事長郭平上周形容美國加強對華為的限制是一種「壓迫」，哈勃投資就是因應這樣的情勢而成立的，郭平說：「華為只是一家公司，我們利用投資和技術幫助我們的供應鏈合作夥伴變得成熟。」

這些投資行動雖然或許能夠幫助華為，但有分析師指出，目前為止對解決供應鏈缺口問題成效甚微，這個問題正在打擊華為曾經蓬勃成長的智慧型手機事業，而且有可能最終威脅到華為的核心網路設備業務。

一名大陸晶片投資人指出：「這要花很長一段時間，但華為沒有什麼其他的好選擇，所以他們必須轉向外部投資。」目前華為仍未對於哈勃投資的業務給予回應。

據了解，哈勃投資的多數交易都是與晶片相關的大陸新創企業，有幾家已經打入華為的供應鏈。縱慧芯光（Vertilite）成立於2015年，今年獲得華為的投資。該公司生產的VCSEL感測器被用於支持鏡頭的人臉識別技術，該公司的一家投資者表示，該公司的感測器被用在華為的多款手機中。

不過，華為支持的許多大陸企業還處於發展初期。研究公司億歐國際（EqualOcean）追蹤大陸晶片產業的Ivan Platonov指出，這些公司多數規模很小，在自身所處的細分市場內較為擅長，但並不一定具備全球競爭力。

例如，好達電子生產無線通訊使用的RF濾波器，但產品尚不能與先進5G手機兼容。3Peak也在今年獲得哈勃的投資，該公司生產用於無線網路基地台的類比數位轉換器（ADC），但ADC市場是美國業者的天下，根據在上海證券交易所科創板上市前公布的招股說明書，3Peak去年營收只有人民幣3億元。

哈勃的投資組合還包括了華為核心電信業務以外的公司。在晶片、原物料及電池科技企業的數筆投資展現了其在自駕車領域的雄心壯志。

近期的這些投資顯示出華為的步伐與策略有所調整，加快了這類交易的頻率，重新聚焦於大陸國內企業，而不是外國公司。華為一名協助物色收購目標的前員工說，華為喜歡自行研發，因此投資或收購只能當成最後手段，這就是華為的目標側重美國或歐洲科技企業的原因。

新創企業 半導體 華為

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