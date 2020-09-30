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林毅夫：大陸對世界經濟貢獻 仍將維持30%或更高

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。中新社
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。中新社

大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫日前在國新辦吹風會上表示，對世界經濟增長，大陸能做的最大貢獻還是自身保持一個相對穩定、較快增長。他認為，中國大陸每年對世界經濟的貢獻，還是可以維持在30%左右或更高。

中新社報導，林毅夫認為，中國大陸做好「雙循環」，既有利於中國大陸，也有利於世界。他指出，在大陸國內市場擴張的過程當中，大陸會給國際經濟提供更大市場，這將拉動其他國家發展。同時隨著大陸市場擴大和發展，需要的國外自然資源跟技術資源也會增加，會給其他國家提供重要動力來源。

隨著大陸的比較優勢發生變化，林毅夫認為，未來中國大陸的進口會更多傾向於資源及勞動密集型產品，出口則會更多傾向於資本和技術密集型產品。但他認為，這並不會擠占現有資本、技術密集型產品出口國家的出口機會。

林毅夫分析，各國根據不同的技術領域，各自專業分工生產某些產品，然後相互交易。當中國大陸成為高收入國家以後，同樣可以專業分工高科技產品，然後與其他國家貿易。而且，國際貿易中，有個基本規則，當大經濟體與小經濟體進行貿易時，小的經濟體獲得的好處會大於大經濟體所得到的好處。

他指出，從2008年以後，中國大陸平均每年對世界增長的貢獻大約在30%左右。現在世界經濟增長在放緩，大陸經濟增長也比過去慢一些，但是相對於全世界，大陸可能還是發展最好最快的國家。每年對全世界的貢獻，相信還是可以維持在30%左右或更高。

林毅夫認為，大陸的發展將為全世界克服單邊主義、貿易保護主義(作出貢獻)。中國大陸經濟只要繼續維持一個比較快速的增長、持續開放，會帶動其他國家瞭解全球化的好處，也可以幫助其他國家得到更好發展。

林毅夫

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