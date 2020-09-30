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阿里巴巴董事會主席 提出公司11大戰略機遇

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇。美聯社
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇。美聯社

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在2020年阿里巴巴全球投資者大會上表示，在內需、雲計算大數據和全球化三大增長引擎中，蘊含著未來3到5年內11大戰略機遇。張勇說，中國大陸的消費力量，是阿里巴巴向前發展的基本動力和保證。

澎湃新聞報導，張勇稱，數位化是巨大的歷史發展機遇，阿里巴巴在其中正處於最佳位置。同時，阿里巴巴也相信全球消費者生活在共同的數位化環境之中，對全球化的方向堅定不移。

張勇表示，這11個戰略機遇至關重要，分別是：

一、進一步發展數位使用者；

二、不斷擴大用戶在阿里巴巴數位經濟體內的消費品類，增加消費總額；

三﹑利用對消費者的洞察，不斷擴大新供給，進而進行供給側改造；

四、利用數位技術對線上/線下零售業態進行數位化創新或者改造；

五、將支付寶從數位支付出口（digital check out）升級為數位生活入口（digital check in）；

六、阿里巴巴商業作業系統説明消費品企業實現端到端數位化經營；

七、物流全產業鏈的要素數位化及智慧化營運；

八、所有企業都要上雲，替代原有IT基礎設施；

九、企業全面走向雲上協同辦公；

十、在零售、金融、公共服務、交通、醫療等若干行業形成雲+大數據+智慧應用；

十一、阿里數位生態走向全球市場。

張勇認為，無論目前世界局勢如何變化，集團的全球化方向都會堅定不移，將幫助外國商品打入中國大陸市場，及幫助中國大陸商品銷售至海外，只有全球供應鏈和消費互相合作，才會提高效率。

阿里巴巴首席財務官武衛則預期，今年雲計算業務有望轉虧為盈，至於物流服務商菜鳥的經營現金流，今年也有望轉正。

武衛指出，大陸14億人口中，扣除10歲以下、80歲以上，潛在可消費人口規模達12億人，但集團目前在大陸零售市場的年度活躍用戶只有7.42億人，仍有增長空間。

張勇 阿里巴巴

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