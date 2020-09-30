快訊

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

中職／葉君璋朝裁判摔碼表被驅逐出場 聯盟懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加班生產iPhone 12？ 富士康否認取消十一假期

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
富士康否認取消「十一」假期，加班生產iPhone 12的傳聞。路透
富士康否認取消「十一」假期，加班生產iPhone 12的傳聞。路透

外傳富士康取消十一假期，要求工人加班生產iPhone 12，不過富士康對澎湃新聞表示，所謂廠區取消假期為不實消息。

有媒體報導稱，富士康取消十一假期，要求工人加班確保生產線每天24小時運轉，全力生產iPhone 12。報導還稱，富士康為在職時間較長的員工推出豐厚獎金的強制加班制度。

富士康設在河南鄭州工廠是iPhone最大的代工廠。不過，富士康對澎湃新聞表示，所謂廠區取消假期為不實消息。

有消息稱，蘋果公司可能在10月13日舉行iPhone 12發布會，並於10月16日開始接受預定。據外界傳聞，10月發布會後，率先上市的將是兩款iPhone 12手機，最小的5.4英寸iPhone 12或許只支援4G網路，以拉低新機的入門價格。高端的iPhone 12 Pro系列則需要等到11月，且初期供貨量不會太多。

研究機構Omdia高級分析師李懷斌認為，由於新冠疫情影響，新款毫米波版本的iPhone將會晚於其他版本晚1至2周時間上市。

富士康 iPhone 12

延伸閱讀

iPhone 12快來了 鴻海領先蘋概雙王站上月線

緯創 今年EPS衝2.41元

鴻海鄭州廠拚生產iPhone12 要求員工取消中秋休假

5.5萬元 最貴iPhone來了

相關新聞

美光：沒了華為大客戶 DRAM明年恐供應過剩

中美科技戰白熱化，美國以新禁令阻截華為獲得晶片，此舉恐殃及美國企業，美國DRAM巨頭美光29日承認，美國總統川普下禁令後...

維護人民幣法定地位 人行：抵制拒收現金行為

中國人民銀行微信號今（30）日發文稱，人民幣是大陸的法定貨幣，任何單位和個人不得拒收人民幣現金。人行要求各收付單位尊重大...

加班生產iPhone 12？ 富士康否認取消十一假期

外傳富士康取消十一假期，要求工人加班生產iPhone 12，不過富士康對澎湃新聞表示，所謂廠區取消假期為不實消息。

財新大陸9月製造業PMI微降 與官方不同調

今（30）日公布的9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為53，較8月下降0.1個百分點，此一走勢與官方發布的數據並...

港媒：中國下調經濟成長 目標保5

據報導，下月底召開的中共19屆五中全會將會調低「十四五規劃」的預估年均國內生產毛額（GDP），目標是「保5」

大陸9月官方製造業PMI為51.5 創6個月新高

大陸國家統計局今（30）日發布9月製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，創6個月以來新高，且超出市場預期。

大陸9月製造業PMI寫半年新高 來到51.5

大陸國家統計局周三公布9月製造業採購經理指數為51.5，較前一個月上升0.5個百分點，創近半年新高。另，非製造業商務活動...

又一陸企將從紐交所退市 搜狗成騰訊全資子公司

搜狗公司29日宣布，已就私有化交易達成最終協定，將成為騰訊控股的間接全資子公司。這項交易預計在今年第4季完成，完成後，搜...

馬雲：工業時代的全球化終結 新一輪將由中國驅動

阿里巴巴合夥人馬雲指出，工業時代的全球化正在終結，數位時代的全球化才剛打開，而新一輪全球化將會由中國14億人的內需所驅動...

恒大短期資金警報 解除

恒大地產戰略投資到期贖回的危機得到緩解，中國恒大昨（29）日公告，恒大集團董事局主席許家印，昨天與蘇寧控股董事長張近東、...

打炒房 陸緊縮房貸額度

大陸政府打房再出招，祭出個人房貸額度收緊政策，已傳出多家銀行新增房貸占貸款比率要降至30%以下，此前最高約占44%。由於...

人民幣資產 利差擴大

人民幣對美元匯率近期漲勢暫時停歇，但中國證券報指出，大陸五大國有商業行在內的多家銀行日前紛紛下調外幣存款利率。專家指出，...

熱門新聞

黃立成譙政府挺歐陽娜娜 黃光芹怒嗆：你們別搞我們台灣！

阿美族楊品驊喊是中國人 被起底讀建中政大遭疑「靠加分」

歐陽娜娜唱「我的祖國」開罰？ 師大教授：莫非警總復辟

河南發生寵物滯留運輸車過久致死 民間籲：別網購寵物

環時：兩岸若開戰 有人要兒子一槍幹掉叫他衝鋒的長官

鴻海鄭州廠拚生產iPhone12 要求員工取消中秋休假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。