加班生產iPhone 12？ 富士康否認取消十一假期

外傳富士康取消十一假期，要求工人加班生產iPhone 12，不過富士康對澎湃新聞表示，所謂廠區取消假期為不實消息。

有媒體報導稱，富士康取消十一假期，要求工人加班確保生產線每天24小時運轉，全力生產iPhone 12。報導還稱，富士康為在職時間較長的員工推出豐厚獎金的強制加班制度。

富士康設在河南鄭州工廠是iPhone最大的代工廠。不過，富士康對澎湃新聞表示，所謂廠區取消假期為不實消息。

有消息稱，蘋果公司可能在10月13日舉行iPhone 12發布會，並於10月16日開始接受預定。據外界傳聞，10月發布會後，率先上市的將是兩款iPhone 12手機，最小的5.4英寸iPhone 12或許只支援4G網路，以拉低新機的入門價格。高端的iPhone 12 Pro系列則需要等到11月，且初期供貨量不會太多。

研究機構Omdia高級分析師李懷斌認為，由於新冠疫情影響，新款毫米波版本的iPhone將會晚於其他版本晚1至2周時間上市。