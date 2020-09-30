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維護人民幣法定地位 人行：抵制拒收現金行為
中國人民銀行微信號今（30）日發文稱，人民幣是大陸的法定貨幣，任何單位和個人不得拒收人民幣現金。人行要求各收付單位尊重大眾的支付選擇權，共同維護人民幣的法定地位。
根據人行近日公布的中資大、中小型銀行的人民幣信貸收支表，根據統計，截至8月底，大陸商業銀行結構性存款規模為人民幣9.42兆元左右，是今年以來首次降至10兆元以下。
第一財經報導，根據人行的統計，商業銀行結構性存款規模已低於今年年初9.6兆元的水準，且此一規模較年內12.14兆元的高點下降約2.72兆元。中信證券固定收益分析師章立聰認為，部分壓降的結構性存款，有可能流入公募基金或直接進入股市。
所謂結構性存款，是指商業銀行吸收的嵌入金融衍生產品的存款，透過與利率、匯率、指數等波動掛鉤或與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應的收益。
章立聰分析，結構性存款、靠檔計息等產品拉高銀行綜合成本，加劇存款搬家現象，也帶來資金空轉的問題，變相制約存款利率下行。
章立聰稱，7月的股市迎來一輪上漲行情，吸引大量的投資人關注，所以結構性存款壓降的資金也可能直接進入股市。這在另一組數據也有顯現，即7月非銀存款陡增，其背後是證券公司客戶增加帳戶資金或保證金等，形成非銀存款。
方正證券首席經濟學家顏色表示，未來部分股份行和城商行將進一步壓縮結構性存款規模，這使得銀行負債端壓力加大，對流動性產生影響。但他也認為，在經濟形勢逐步好轉的情況下，人行不太可能採用降準或定向降準的方式緩解流動性壓力，主要還是依靠中期借貸便利（MLF）和逆回購操作進行調整。整體而言，第四季的流動性比第三季將有所緩和。
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