財新大陸9月製造業PMI微降 與官方不同調

今（30）日公布的9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為53，較8月下降0.1個百分點，此一走勢與官方發布的數據並不一致。

大陸國家統計局今（30）日發布9月製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，比8月上升0.5個百分點，且創六個月以來新高。

財新調查顯示，製造業產出已連續七個月處於擴張區間，9月生產指數在擴張區間微降，但仍保持穩健。調查樣本企業普遍反映，隨著疫情衝擊繼續減退，客戶需求上升，新接業務量增長，廠商相應提高產量。

數據顯示，新訂單指數再創2011年2月以來新高，連續四個月處於擴張區間。調查顯示，市況復甦，產品需求增長，帶動銷售上升。因海外疫情相對好轉，封城限制措施放緩，外需隨之回升，9月新出口訂單指數創2017年9月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。

財新調查顯示，新訂單增加導致企業積壓工作量繼續上升，積壓工作指數與8月幾乎持平，連續四個月處於擴張區間。製造業企業結束連續八個月壓縮用工的狀態，9月就業指數升入擴張區間，但增速輕微。據反映，一些企業因訂單增加而擴大用工，另外一些廠商則在員工自願離職後沒有填補空缺。

值得注意的是，新訂單增加也導致廠商繼續增加採購，原材料庫存指數連續四個月處於擴張區間，接近7月創下的七年半最高值。

因原料普遍漲價，原材料購進價格指數連續四個月處於擴張區間，且高於8月。製造商繼續小幅上調產品售價，但幅度低於8月。部分廠商因成本上升而上調產品出廠價格，但也有廠商表示新業務競爭加劇，削弱整體定價力。

製造商對未來12個月的生產前景信心增長，樂觀度升至近三個月來最高。業界預期產出增長，普遍是因為相信市況和客戶需求將繼續從新冠疫情的衝擊中復原。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後，供需兩側同步向好，經濟加速恢復，海外需求大幅走強，對於大陸國內市場形成補充。製造業持續的高度景氣度將減輕下一階段的政策壓力。但與此同時，就業形勢依然不容樂觀，就業改善仍依賴於經濟景氣度更長期的恢復以及更穩定的內外部環境。

王喆預期，未來一段時間，海外疫情的反覆和美國大選仍存在極大的不確定性，大陸國內、國際雙循環相互促進的新發展格局的構建，仍面臨極大挑戰。