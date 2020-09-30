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大陸網民規模直逼10億大關 占全球五分之一

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
截今年6月底，大陸網民規模已經達到9.4億人，其中絕大多數都是透過手機上網。中新社
截今年6月底，大陸網民規模已經達到9.4億人，其中絕大多數都是透過手機上網。中新社

中國互聯網路資訊中心發布的最新《中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示，截今年6月，大陸網民規模為9.4億，較3月增長3,625萬，增長約4%。互聯網普及率達67.0%，較3月提升2.5個百分點。

報告指出，上半年電商直播成為增長最快的個人互聯網應用，電商直播使用者規模達3.09億，較3月增長4,430萬，增速達16.7%。

分行業來看，第2季線上教育、線上醫療、遠端辦公等應用服務領域維持增長。截至6月，線上教育使用者規模達3.81億，占網民整體的40.5%；線上醫療使用者規模達2.76億，占網民整體的29.4%；遠端辦公使用者規模達1.99億，占網民整體的21.2%。

中國互聯網路資訊中心副主任張曉指出，截至7月，大陸已分配IPv6地址用戶數達14.42億，IPv6活躍用戶數達3.62億，排名前100的商用網站及應用已經全部支援IPv6訪問。

他表示，截至6月，大陸電商直播、短視頻及網路購物使用者規模較3月增長均超過5%，電商直播使用者規模達3.09億，較3月增長4,430萬，規模增速達16.7%，成為上半年增長最快的個人互聯網應用，為促進傳統產業轉型、帶動農產品上行提供積極助力。網路零售使用者規模達7.49億，占網民整體的79.7%，市場連續七年保持全球第一，為形成新發展格局提供重要支撐。

數據顯示，截至6月，大陸網民規模已經達9.4億，相當於全球網民的五分之一。互聯網普及率為67.0%，約高於全球平均水準5個百分點。網路新聞使用者規模為7.25億，占網民整體的77.1%。

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