大陸9月官方製造業PMI為51.5 創6個月新高

大陸國家統計局今（30）日發布9月製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，創6個月以來新高，且超出市場預期。

數據顯示，9月大陸採購經理指數均明顯回升，其中製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別比8月上升0.5、0.7和0.6個百分點。3月以來，三大指數持續位於臨界點以上。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，9月製造業PMI為51.5，在調查的21個行業中，有17個行業PMI位於臨界點以上，製造業景氣面較8月有所擴大。

他指出，隨著供需持續恢復和傳統生產旺季的來臨，企業採購意願增強，市場活躍度有所提升，生產指數和新訂單指數為54.0和52.8，分別高於8月0.5和0.8個百分點，顯示供需兩端同步回升。

趙慶河指出，9月新出口訂單指數和進口指數為50.8和50.4，分別高於8月1.7和1.4個百分點，是今年以來首次升至榮枯線以上，顯示製造業進出口進一步改善。

除此之外，部分重點行業景氣回升加快。高技術製造業和裝備製造業PMI為54.5和53.0，分別高於8月1.7和0.3個百分點，顯示產業升級步伐加快，新動能帶動作用有所增強。另外，隨著十一假期、中秋雙節臨近，假日消費效應有所顯現，消費品行業PMI升至52.1，高於8月1.7個百分點，其中新訂單指數為53.7，比8月上升2.9個百分點，顯示相關企業產品訂貨量增長加快。

值得注意的是，大、中、小型企業PMI分別為52.5，50.7和50.1，其中小型企業是6月以來首次升至榮枯線以上。

不過趙慶河表示，雖然製造業總體需求有所改善，但行業恢復並不均衡。調查結果顯示，9月紡織及服裝服飾、木材加工等製造業反映市場需求不足的企業占比均超過五成，高於製造業總體水準，復甦動力仍顯不足。此外，全球疫情尚未得到全面有效控制，大陸進出口依然存在不穩定不確定因素。

在非製造業PMI方面，9月非製造業商務活動指數為55.9，比8月上升0.7個百分點，非製造業景氣穩定回升。綜合PMI產出指數為55.1，已連續兩個月上升。