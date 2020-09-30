大陸9月製造業PMI寫半年新高 來到51.5

大陸國家統計局周三公布9月製造業採購經理指數為51.5，較前一個月上升0.5個百分點，創近半年新高。另，非製造業商務活動指數與綜合PMI產出指數分別為55.9與55.1，較前一個月上升0.7和0.6個百分點。大陸這三大指數自今年3月以來，都持續處於景氣榮枯線上方。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河表示，當前統籌疫情防控和經濟社會發展工作持續推進，中國經濟保持穩定復甦態勢，積極變化不斷增多。9月，中國採購經理指數「穩中有升」，在調查的21個行業中，有17個行業PMI位於臨界點以上。

趙慶河指出，本月中國製造業採購經理指數主要特點，一是供需兩端同步回升。隨著供需持續恢復和傳統生產旺季來臨，企業採購意願增強，市場活躍度有所提升。

從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等製造業生產指數和新訂單指數均位於55.0以上，且均高於前一個月。

其次，進出口指數升至臨界點以上。趙慶河說，隨著一系列穩外貿政策不斷落地生效，加上國際市場需求局部回暖，製造業進出口進一步改善，本月新出口訂單指數和進口指數為50.8和50.4，分別高於上月1.7和1.4個百分點，為今年以來首次升至榮枯線以上。

第三是部分重點行業景氣回升加快。高技術製造業和裝備製造業PMI為54.5和53.0，分別高於上月1.7和0.3個百分點，產業升級步伐加快，新動能帶動作用有所增強。

此外，隨著「十一」、中秋雙節臨近，假日消費效應有所顯現，消費品行業PMI升至52.1，高於上月1.7個百分點，其中新訂單指數為53.7，更上升2.9個百分點，顯示相關企業產品訂貨量增長加快。

四是小型企業PMI重返榮枯線以上。9月大、中、小型企業PMI分別為52.5，50.7和50.1，其中小型企業為6月以來首次升至榮枯線以上，景氣回升既有製造業傳統生產旺季到來的利好，也得益於一系列針對小微企業的紓困幫扶政策。

不過，趙慶河也指出，雖然製造業總體需求有所改善，但行業恢復並不均衡。調查結果顯示，當月紡織及服裝服飾、木材加工等製造業反映市場需求不足的企業占比均超過五成，高於製造業總體水平，復甦動力仍顯不足。此外，全球疫情尚未得到全面有效控制，中國進出口依然存在不穩定、不確定因素。