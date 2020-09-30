又一陸企將從紐交所退市 搜狗成騰訊全資子公司

搜狗公司29日宣布，已就私有化交易達成最終協定，將成為騰訊控股的間接全資子公司。這項交易預計在今年第4季完成，完成後，搜狗將從紐交所退市。

澎湃新聞報導，搜狗是搜索、輸入法、流覽器和其它互聯網產品及服務提供者。2003年，時任搜狐技術高級經理王小川籌建搜狐研發中心，開始研發搜尋引擎。2004年8 月，搜狐推出第三代互動式中文搜尋引擎搜狗搜索。2010年8月，搜狐戰略重組搜狗，引進阿里為戰略投資，之後搜狗分拆成立獨立公司。2017年11月9日，搜狗在紐交所上市。

今年7月，搜狗宣布董事會收到騰訊控股的一封信，騰訊擬收購搜狗剩餘股份。

搜狗29日發布公告，合併生效後，搜狗流通在外的A類普通股，包括由美國存托股票代表的A類普通股將被註銷，持有人每股或每股美國存托股票將獲得9.00美元現金。

這次被收購的價格比該公司2020年7月24日（搜狗宣布收到購騰訊私有化收購要約的前一個交易日）的收盤價溢價大約56.5%，相較於公司收到私有化收購要約之前一個月的成交量加權平均交易價格溢價83.0%。

搜狗的間接控股股東搜狐也宣布，已同意出售公司的所有A類普通股和B類普通股，以獲得總計約11.8億美元的現金。如果股票購買完成，搜狐將不再擁有搜狗的任何實益所有權。

截至美東時間29日10時21分，搜狗報每股8.88美元，上漲2.42%，總市值34.75億美元。搜狐更是大漲11.86%，報每股20.18美元，總市值7.92億美元。