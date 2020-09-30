快訊

不斷更新／美國大選首場辯論 主持人提問大法官、疫情處理

新冠肺炎境外移入+1 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬雲：工業時代的全球化終結 新一輪將由中國驅動

聯合報 / 大陸新聞中心／即時報導
阿里巴巴合夥人馬雲。中新社
阿里巴巴合夥人馬雲。中新社

阿里巴巴合夥人馬雲指出，工業時代的全球化正在終結，數位時代的全球化才剛打開，而新一輪全球化將會由中國14億人的內需所驅動。面對當前世界處於巨大不確定之中，他也再次呼籲所有企業應儘快完成數位化升級。

馬雲29日在海南海口舉行的「2020中國綠公司年會」上發表演說時表示，「以前，全球化是發達國家和大企業主導，未來，全球化應該是發展中國家、中小企業走向世界；以前貿易是全球化的主力，未來科技將是全球化的主力；以前是人在流動、貨在流動，未來是數據在流動、服務在流動。 」

在馬雲的預想中，未來任何一個人，只要有一部手機就可以做全球生意，未來所有的中小企業都可以是跨國公司。他並預期，新的全球化將是由中國內需驅動的新一輪全球化。

馬雲指出，新一輪的全球化，中國將從「賣賣賣」，變成「買買買」。

他表示，上一次全球化是美國3億人消費驅動的，中國14億人的內需將會驅動下一輪真正的全球化，帶動世界經濟。對於企業家來說，未來的機會將在中國那些百萬人口的小城鎮。

馬雲說，美國大概有不到12個城市過100萬人口，中國則有167個。「而100萬人口的基礎建設、100萬人口所誕生的巨大產業，我們遠遠沒有發展好。」

他認為，中國人口近百萬的城市未來還會增至300個，這些地方會迸發出巨大的消費潛力。「內需絕對不是有錢人的拉動，內需應該是滿足每一個普通百姓的需求，普通人的內需拉動，才是真正可以持續發展的內需價值。」

在新一輪全球化中，馬雲呼籲，中國企業應當堅定地走向全球，而不是去征服全球。「如果說過去中國走出去，必須要人走出去、機器走出去、資金走出去；今天中國走出去需要信息走出去、服務走出去、價值走出去。」

馬雲說，「我們走出去要贏回來的不僅僅是利潤，更應該贏回來的是尊重；我們要展示的不是一個強大的國家，而是一個善良美好的國家。」

馬雲對於未來的判斷是：遠的一定好，近期很困難，中期更困難。他認為，在今天所有巨大的不確定中，唯一確定的是，每個企業都必須儘快完成數位化升級。

「現在不要擔心跟你競爭了20年、10年的『老王』，你要擔心的是那些你完全不認識、沒見過到的 『小李』，這批人從來沒出現過，他們沒有包袱，他們採用新的技術，敢於創新，敢於用互聯網。」

馬雲甚至預言，未來10年將是傳統行業推進數位化的最後10年。「如果今天不準備變革，10年後我相信你一定是數字脫貧的對象」。

他預期，數位技術不僅將重新定義生產製造，重新定義零售，甚至很快就會引發全社會所有生產關係的變革。

馬雲

延伸閱讀

馬雲：未來所有的中小企業都必須是跨國公司

馬雲：現在是最好的創業時機

護衛過馬雲、法總統 陸保鏢學院 駭客都能防

馬雲：數位化進程 可能縮短到10至20年

相關新聞

又一陸企將從紐交所退市 搜狗成騰訊全資子公司

搜狗公司29日宣布，已就私有化交易達成最終協定，將成為騰訊控股的間接全資子公司。這項交易預計在今年第4季完成，完成後，搜...

馬雲：工業時代的全球化終結 新一輪將由中國驅動

阿里巴巴合夥人馬雲指出，工業時代的全球化正在終結，數位時代的全球化才剛打開，而新一輪全球化將會由中國14億人的內需所驅動...

恒大短期資金警報 解除

恒大地產戰略投資到期贖回的危機得到緩解，中國恒大昨（29）日公告，恒大集團董事局主席許家印，昨天與蘇寧控股董事長張近東、...

打炒房 陸緊縮房貸額度

大陸政府打房再出招，祭出個人房貸額度收緊政策，已傳出多家銀行新增房貸占貸款比率要降至30%以下，此前最高約占44%。由於...

人民幣資產 利差擴大

人民幣對美元匯率近期漲勢暫時停歇，但中國證券報指出，大陸五大國有商業行在內的多家銀行日前紛紛下調外幣存款利率。專家指出，...

李小加年底退休 戴志堅將暫代港交所總裁

香港交易所昨（29）日公告，明年10月合約屆滿的行政總裁李小加將於今年12月31日提早退休，並轉任董事會高級顧問。港交所...

精博台商專欄／正視知識產權侵權問題

近年來外商透過各式的談判管道，要求大陸官方強化對外資企業在中國境內知識產權的保護，而相對的，陸資企業也積極在國際上進行相...

660MW迴圈流化床鍋爐 投運

近日，在江蘇國信平朔電廠控制大廳，由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱「東方鍋爐」）研發的世界首台660MW超臨界迴...

廣東20戰略產業集群計畫 出爐

廣東省政府28日舉行新聞發布會，重點介紹解讀「關於培育發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見」（以下簡稱「意見...

熱點城市調控 樓市金九未現

受熱點城市調控收緊等影響，2020年中國樓市「金九」未現。貝殼研究院28日發布的三季度樓市系列報告顯示，2020年三季度...

京滬二手房 同比漲幅逾30%

第三季度，中國多地樓市穩定恢復，找房熱度回升明顯。58同城、安居客28日發布的「2020年三季度樓市總結報告」顯示，三季...

華為青浦研發中心 開工

上海市政府與華為公司深化戰略合作框架協議簽約暨華為青浦研發中心項目開工儀式日前舉行。

熱門新聞

黃立成譙政府挺歐陽娜娜 黃光芹怒嗆：你們別搞我們台灣！

根本翻版福原愛！3歲女童叉腰邊哭打桌球 每拍都精準回擊

美軍將攻擊中國島礁？環時警告： 必遭猛烈反擊

阿美族楊品驊喊是中國人 被起底讀建中政大遭疑「靠加分」

河南發生寵物滯留運輸車過久致死 民間籲：別網購寵物

歐陽娜娜唱「我的祖國」開罰？ 師大教授：莫非警總復辟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。