馬雲：工業時代的全球化終結 新一輪將由中國驅動

阿里巴巴合夥人馬雲指出，工業時代的全球化正在終結，數位時代的全球化才剛打開，而新一輪全球化將會由中國14億人的內需所驅動。面對當前世界處於巨大不確定之中，他也再次呼籲所有企業應儘快完成數位化升級。

馬雲29日在海南海口舉行的「2020中國綠公司年會」上發表演說時表示，「以前，全球化是發達國家和大企業主導，未來，全球化應該是發展中國家、中小企業走向世界；以前貿易是全球化的主力，未來科技將是全球化的主力；以前是人在流動、貨在流動，未來是數據在流動、服務在流動。 」

在馬雲的預想中，未來任何一個人，只要有一部手機就可以做全球生意，未來所有的中小企業都可以是跨國公司。他並預期，新的全球化將是由中國內需驅動的新一輪全球化。

馬雲指出，新一輪的全球化，中國將從「賣賣賣」，變成「買買買」。

他表示，上一次全球化是美國3億人消費驅動的，中國14億人的內需將會驅動下一輪真正的全球化，帶動世界經濟。對於企業家來說，未來的機會將在中國那些百萬人口的小城鎮。

馬雲說，美國大概有不到12個城市過100萬人口，中國則有167個。「而100萬人口的基礎建設、100萬人口所誕生的巨大產業，我們遠遠沒有發展好。」

他認為，中國人口近百萬的城市未來還會增至300個，這些地方會迸發出巨大的消費潛力。「內需絕對不是有錢人的拉動，內需應該是滿足每一個普通百姓的需求，普通人的內需拉動，才是真正可以持續發展的內需價值。」

在新一輪全球化中，馬雲呼籲，中國企業應當堅定地走向全球，而不是去征服全球。「如果說過去中國走出去，必須要人走出去、機器走出去、資金走出去；今天中國走出去需要信息走出去、服務走出去、價值走出去。」

馬雲說，「我們走出去要贏回來的不僅僅是利潤，更應該贏回來的是尊重；我們要展示的不是一個強大的國家，而是一個善良美好的國家。」

馬雲對於未來的判斷是：遠的一定好，近期很困難，中期更困難。他認為，在今天所有巨大的不確定中，唯一確定的是，每個企業都必須儘快完成數位化升級。

「現在不要擔心跟你競爭了20年、10年的『老王』，你要擔心的是那些你完全不認識、沒見過到的 『小李』，這批人從來沒出現過，他們沒有包袱，他們採用新的技術，敢於創新，敢於用互聯網。」

馬雲甚至預言，未來10年將是傳統行業推進數位化的最後10年。「如果今天不準備變革，10年後我相信你一定是數字脫貧的對象」。

他預期，數位技術不僅將重新定義生產製造，重新定義零售，甚至很快就會引發全社會所有生產關係的變革。