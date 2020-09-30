京滬二手房 同比漲幅逾30%

第三季度，中國多地樓市穩定恢復，找房熱度回升明顯。58同城、安居客28日發布的「2020年三季度樓市總結報告」顯示，三季度，上海、北京二手房找房熱度同比漲幅均超30%，新一線城市中，重慶、成都、瀋陽二手房熱度較高。

中新社報導，報告指出，三季度，中國一二線城市新房和二手房熱度均保持增長。官方數據顯示，2020年1-8月，商品房銷售面積逾9.8億平方米，同比下降3.3%，降幅繼續收窄。商品房銷售額9.69萬億元人民幣，同比增長1.6%，同比增幅今年來首次轉正。

從新房熱度來看，報告稱，三季度，環京、環滬、環廣深地區的新房找房熱度同比去年均有所上漲，環廣深9城新房找房熱度同比上漲27.4%，佛山、惠州新房找房熱度高於深圳。新一線15城中西安新房找房熱度排名首位，此後是武漢、重慶、成都。

從二手房熱度來看，報告顯示，2020年4月至9月的各個月份，全國二手房的訪問熱度同比均保持正增長。

分城市看，三季度，一線城市中上海的二手房找房熱度依然領先，北京、上海二手房找房熱度同比漲幅超30%；新一線城市中，成都、西安、長沙二手房訪問熱度同比漲幅超10%。

與市場行情相呼應，三季度購房者信心指數總體上漲，報告稱，8月份這一指數為111.7。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，9月整體的市場表現好於預期，今年9月和10月的樓市表現大概率好於去年同期。值得關注的是，房地產整體融資層面的收緊對市場將產生更深層次的影響：一方面房企的規模化將迎較大挑戰，高負債房企的後期發展值得關注；另一方面，會進一步提高購買二套及以上住房的門檻，對於投資性需求將起到明顯的壓制作用。他預計，四季度出台調控政策的城市還將進一步增多，熱點城市漸進式調控收緊的步伐還將持續，房價整體上不會出現大幅波動。