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熱點城市調控 樓市金九未現

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

受熱點城市調控收緊等影響，2020年中國樓市「金九」未現。貝殼研究院28日發布的三季度樓市系列報告顯示，2020年三季度中國66個受監測城市新房市場合計成交面積同比增長1.1%，環比增長0.1%。成交量穩中微升，並未出現明顯波動。

中新社報導，每年9月和10月是傳統樓市旺季，通常被稱為「金九銀十」。但今年9月並未帶動三季度新房成交數據快速上升。　　

自7月份以來，深圳、南京、杭州、成都等城市紛紛出台調控升級政策，打擊炒房，預防「金九銀十」出現市場波動。28日唐山樓市調控升級，二套房貸款首付比例從40%提升至50%，同時提出加大土地供應，提升限價住房用地比例等。隨著調控成效初顯，9月份新房市場交易保持平穩。1-9月66城新房市場累計成交面積仍在下降區間，同比下滑8.8%。　　

二手房市場同樣趨穩。三季度18個重點城市二手房市場交易高位微降。貝殼研究院數據顯示，三季度重點18城二手住宅實際成交量環比下滑9%，但仍處在2019年以來的較高位。前三季度18城二手房市場累計成交量同比增長4%，年內首次超過去年同期，疫情對重點城市二手房市場的衝擊已被填補。　　

從房價來看，三季度二手房價格仍以上漲為主，19城中，14城二手房價環比上漲。不過，隨著成交下行，重點城市均價上漲動力漸失，超七成城市房價漲幅收窄甚至轉跌。如前期熱點城市深圳三季度二手房價格漲幅環比收窄近3個百分點，月度二手房價格已止漲走平。同期，深圳二手房交易量同比下降近50%，市場降溫明顯。

北京二手房價格環比漲幅也由二季度的3.2%明顯收窄至0.7%。房價漲幅溫和，並逐步趨向平穩。

二手房 深圳 北京

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