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大陸駐日大使：盼日正確處理經貿問題

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸駐日大使孔鉉佑。圖／取自中新社
大陸駐日大使孔鉉佑。圖／取自中新社

大陸駐日大使孔鉉佑近日談及後疫情時期的中日關係，指出一些國家為要打斷大陸發展，捏造「中國威脅」，推動與大陸脫鉤，明裡暗裡脅迫他國選邊站，盼日本從國家利益與國際秩序出發，正確處理經貿問題。

據大陸駐日本大使館微信公眾號發布的孔鉉佑談中日關係的文章，孔鉉佑表示，近年中日關係的發展歷程非一帆風順，主要原因在於雙方在安全關係上沒有與兩國關係改善發展同步，安全領域的疑慮讓雙方政治互信缺失，成為制約兩國關係發展的突出短板（即短處）。

不過，他認為，雙方領導人已就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。當務之急是要構建兩國建設性安全關係，把中日第四個政治文件中「互為合作夥伴，互不構成威脅」的政治共識轉化為具體政策，加強防務領域交流對話，加強傳統和非傳統安全威脅的雙邊合作，增進雙方互信。

對於釣魚台的問題，他強調，處理釣魚島問題的關鍵依然在於正視雙方立場不同的客觀事實，堅持按照2014年雙方達成的四點原則共識精神，妥善管控該海域局勢，通過對話協商找到雙方都能接受的解決辦法。且要防止該問題綁架雙方民意，不使之影響兩國關係大局。

在東海問題上，他說，中日兩國在東海圍繞海域劃界和資源開發存在矛盾分歧，但這只是雙方的局部問題。雙方除通過外交管道就涉海問題保持接觸外，還在安全對話、海洋事務高級別磋商等機制框架下保持著有效溝通。

在南海問題上，孔鉉佑說，注意到日方對南海航行安全和自由的關切，但即使在南海局勢緊張的那段時間裡，南海的航行安全和自由也沒有受到任何影響。

最後，孔鉉佑指出，在後疫情時代，相信今後大陸經濟將繼續為日本經濟提供增長動力和與市場空間，並暗指美國要脅迫他國選邊站，在經濟全球化時代，強行拆分世界市場，切斷全球產業鏈、供應鏈將損，給世界經濟再次衝擊，盼日本正確處理有關經貿問題，尊重市場規律，慎用行政手段干預市場主體，為陸企在日正常經營提供公平公正、非歧視的環境。

日本經濟

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