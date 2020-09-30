廣東20戰略產業集群計畫 出爐

廣東省政府28日舉行新聞發布會，重點介紹解讀「關於培育發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見」（以下簡稱「意見」）以及廣東20個戰略性產業集群行動計畫，這將作為「十四五」期間乃至更長一段時期指導廣東戰略性產業集群培育發展、建設現代產業體系的重要舉措。

中新社報導，廣東省副省長王曦表示，廣東戰略性支柱產業集群主要選擇產值在5000億元（人民幣，下同）以上，具有堅實發展基礎和良好增長態勢，對廣東經濟具有重要支撐作用的產業集群，旨在進一步鞏固傳統產業優勢。具體包括新一代電子信息、綠色石化、智能家電、汽車產業、先進材料、現代輕工紡織、軟件與信息服務、超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、現代農業與食品。十個產業集群2019年營業收入合計達15萬億元。

同時，戰略性新興產業集群主要選擇產值在2000億元以內，產業辨別度高、成長性強、符合未來發展方向的產業集群，旨在積極搶佔產業發展制高點。具體包括半導體與集成電路、高端裝備製造、智能機器人、區塊鏈與量子信息、前沿新材料、新能源、激光與增材製造、數字創意、安全應急與環保、精密儀器設備。十個產業集群2019年營業收入達到1.5萬億元。

2019年廣東規模以上製造業增加值達到了3.06萬億元，規模以上製造業企業總數近5萬家，均居中國第一。

王曦說，也要清醒地看到，廣東產業發展還存在著產業整體水平不够高，新舊動能轉換不暢，關鍵核心技術受制於人，產業鏈、供應鏈不够穩固的問題。

廣東提出到2025年的總體發展目標，即戰略性支柱產業集群營業收入年均增速與全省經濟社會發展增速基本同步；戰略性新興產業集群營業收入年均增速10%以上，培育具有全球競爭力的產業集群。