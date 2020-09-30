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660MW迴圈流化床鍋爐 投運
近日，在江蘇國信平朔電廠控制大廳，由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱「東方鍋爐」）研發的世界首台660MW超臨界迴圈流化床鍋爐，通過168小時滿負荷試運行，正式投產運行。
平朔電廠燃用的是洗煤廠洗選產生的洗混煤和煤矸石的混煤，設計煤熱值僅有2800千卡/千克左右，是山西地區典型的低熱值煤。「東方鍋爐」位於四川德陽的製造基地，在以往成熟技術和成功經驗基礎上，著力改進設計、提升參數並優化性能，機組採用先進的爐內燃燒控制手段，使汙染物原始排放始終控制在較低水準，實現清潔高效利用低熱值燃料。
此次投運的機組，是國信投建的兩台660MW超臨界直接空冷機組中的一號機組，鍋爐蒸發量為2162噸/小時，機組出力660MW，是迴圈流化床鍋爐的又一「超級工程」。整個試運行期間，主要參數達到設計要求，性能資料先進，經濟指標優良，汙染物排放達到超低排放要求，也標誌著「東方鍋爐」成功搶占國際迴圈流化床技術研發的又一制高點。
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