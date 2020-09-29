欲實現「雙循環」發展 陸政府顧問：陸需要大量改革

7月底的中共中央政治局會議正式提出內外「雙循環」發展戰略，大陸政府顧問29日表示，如果大陸希望轉向重點依賴內需的新發展戰略，就需要進行大量改革。

路透報導，大陸國務院參事室特約研究員、大陸國家統計局原總經濟師姚景源在29日上午舉行的大陸國新辦吹風會上表示，「想主要依賴內循環，確實面臨著艱鉅的任務」。他說，從根本上講，大陸必須依靠改革，需要深化改革。

同時出席吹風會的大陸國務院參事、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫也指出，大陸的新發展戰略不是應對疫情或中美衝突的短期措施。姚景源和林毅夫都認為，大陸需要推進市場體制改革來提高經濟效率、推進土地和住房制度改革以促進城鎮化，此外，還需要採取舉措來縮小收入差距。

儘管去年大陸消費者支出貢獻了大陸GDP（國內生產總值）的55.4%，但仍遠低於發達經濟體的70%到80%。姚景源認為，大陸需要每年把消費對GDP的貢獻提高1個百分點，才能在2035年達到70%以上。

中共中央政治局28日召開會議，決定中共第十九屆中央委員會第五次全體會議於10月26到29日在北京召開，會議並研究制定「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標」重大問題，決定根據會議討論的意見進行修改後將文件稿提請中共十九屆五中全會審議。

中共中央政治局會議並指出，推動「十四五」時期（2021到2025年）中國經濟社會發展，必須構建新發展格局，切實轉變發展方式，推動質量變革、效率變革、動力變革；必須堅持深化改革開放，強化有利於提高資源配置效率、有利於調動全社會積極性的改革開放重大舉措。