馬雲：未來所有的中小企業都必須是跨國公司

阿里巴巴創辦人馬雲29日表示，今天許多人認為全球化出現許多問題，認為全球化應該是壽終正寢，但其實未來任何一個人，只要有一部手機就可以做全球的生意，未來所有的中小企業都必須是跨國公司。

馬雲出席海南海口舉辦的2020綠公司年會演講時指出，國際化和全球化是兩個不同的概念，國際化更偏向于中國人跟外國人做生意，是雙邊為主；而全球化是世界各國的大事情，世界國與國之間，是一個全域的問題。

馬雲認為，過去30年是6,000家大企業決定了全球化，未來應該是6,000萬家中小企業決定了全球化，地域的擴展就是業務的擴展，這是世界給予的巨大機會。

馬雲還提到，自貿港的建設不是簡單的海南發展的機遇，更不僅僅是大陸經濟發展的機遇，而是要擔當起為世界探索新的全球化的歷史責任。