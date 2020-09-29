陸央行調查：逾2成陸民眾未來3個月欲購房 創年內新高

中國人民銀行（大陸央行）29日發布的「2020年第三季度城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，未來3個月，20.1%的大陸民眾打算購房，創下年內新高，今年前兩季這個比例分別為19.2%和19.7%。

澎湃新聞報導，這份大陸央行在大陸全國50個城市進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，對下季房價，25.1%的大陸民眾預期「上漲」，較上季的22.8%大幅上漲；51.2%的民眾預期「基本不變」，與第二季持平；11%的居民預期「下降」，低於第二季的13.2%，此外，還有12.7%的民眾「看不準」。

報告也指出，15.8%的大陸民眾認為第三季收入「增加」，比上季上升2個百分點；67.1%的民眾認為收入「基本不變」，比上季上升2.6個百分點；17.1%的民眾認為收入「減少」，比上季下降4.6個百分點。而收入信心指數為49.2%，比上季上升1.3個百分點。