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美再促禁華為5G 德仍未承諾

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電
美國國務院次卿克拉奇，上周率團赴德國施壓促禁用華為。路透
美國國務院次卿克拉奇，上周率團赴德國施壓促禁用華為。路透

川普政府繼續對德國總理梅克爾施壓，希望德國將華為排除在5G網路之外，不過，德國並未承諾拒用華為。

由美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）率領的代表團，在德國首都進行為期兩天的訪行，並與德國官員舉行會談，並會見西門子集團總裁凱颯（Joe Kaeser）、德國電信（Deutsche Telekom）總裁霍特吉斯（Tim Hoettges）等業界領袖。

克拉奇表示，他對梅克爾政府正在討論的新安全措施感到鼓舞，但對於華為是否將被阻於這個歐洲最大經濟體的5G網路門外，並沒有把握。

克拉奇接受商報（Handelsblatt）訪問時，將華為描述為「中國共產黨之監控國度的骨幹」，呼籲德國應好好思考是否願意信任一家協助暴政和「老大哥」監控的企業，他並表示德國尤其受到威脅。

克拉奇還稱，環繞德國的多數國家已加入美國主導的「乾淨網路」計畫，自由世界應該團結起來對抗華為。根據柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）的統計，英國、法國、斯洛維尼亞已決定封殺華為，波蘭、捷克、丹麥、荷蘭、挪威、葡萄牙等國也決定排除一部分的華為設備。

克拉奇昨天在推特上發文，內容引述美國前總統雷根1987年在西柏林要求蘇聯領袖戈巴契夫拆掉圍牆的名言，指出柏林圍牆已不存在，但出現新的數位城牆，讓中國人民與自由世界隔離。他要求中國國家領導人習近平拆掉防火長城，解除對中國的網路封鎖。

德國 克拉奇 柏林 華為

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