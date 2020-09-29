突破美禁令利器？華為上海研發中心開工

在美國晶片禁令下，華為努力尋找求生破口。華為在上海的研發中心昨天開工，該中心將投入研發積體電路、物聯網與智慧城市應用。外界認為，在美方禁令下，華為可能會「強化」這個中心的定位，因應未來發展。

中央社引述中國媒體報導，研發中心昨天舉行開工儀式，華為董事長梁華、高級副總裁任樹錄，以及上海市委副書記、市長龔正與上海市委常委、副市長吳清等人出席。

報導指，在開工儀式上，華為與上海市政府簽下協議，雙方將在積體電路、軟體和資訊服務業、物聯網、車聯網、工業網際網路以及智慧城市示範應用等領域，加強技術研發，並在示範應用、融合創新等方面合作。

本月15日開始，美國對華為的禁令上路，替華為代工麒麟系列高階5G晶片的台積電、三星、SK等廠商均已停止對華為供貨。因此這段時間，華為的一舉一動備受外界關注。

報導稱，憑藉著華為的人才與創新能力，科技創新確實在眼下是突圍的一大利器，華為也有可能會「強化」這個中心的定位。

資策會資深產業顧問陳子昂日前接受中央社訪問時分析，在中國全力推動新型基礎設施建設之下，包含5G網路、物聯網、數據中心等數位化設施都將是未來科技戰略的要角。

華為全新的研發中心位於上海市青浦區金澤鎮，總用地面積約7萬2600坪，定位為華為全球創新基地。