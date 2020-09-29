新冠肺炎疫苗可望問世 世銀估大陸明年GDP增長7.9%

世界銀行29日發布的研究報告，預計2021年大陸經濟將增長7.9%。

澎湃新聞報導，世界銀行29日發布2020年10月期「東亞與太平洋地區經濟半年報：從遏制疫情走向復甦」。報告指出，新冠肺炎疫情對東亞太平洋地區發展中經濟體造成了三重衝擊：大流行本身，防控措施對經濟的影響，以及危機帶來的全球經濟衰退的影響，需要採取快速行動，以確保大流行不會在今後數年影響經濟增長和增加貧困。

報告稱，有些國家目前已有效遏制了病毒傳播，當地經濟活動逐漸恢復，但亞太地區的經濟嚴重依賴世界其他地區，而全球需求依舊疲軟。預計今年整個地區僅增長0.9%，為1967年以來最低的增長率。而今年大陸將增長2%，政府支出、出口強勁和新增感染率低發揮了提振作用。

不過，報告指出，亞太地區2021年的前景更光明，基於復甦持續和主要經濟體經濟活動正常化的假設，並與疫苗可能問世相關聯，預計大陸將增長7.9%，該地區其他經濟體將增長5.1%。

此外，報告預計，亞太地區將出現20年來首次貧困率上升，受疫情大流行影響，預計多達3,800萬人將繼續陷於貧困或返貧。

世界銀行東亞與太平洋地區副行長維多利亞·克瓦表示，疫情不僅對貧困人口打擊最大，且造就了一批「新窮人」，亞太地區面臨前所未有的多重挑戰，政府面臨艱難的抉擇。但也有可供採用的明智政策選項，能減少這些權衡取捨，比如，投資加強檢測和追蹤能力，持續擴大社會保護範圍納入貧困族群和非正規部門。

世界銀行東亞與太平洋地區首席經濟學家阿迪特亞·馬圖說，很多亞太國家成功地控制住疫情，但要實現復甦與增長仍需努力。目前優先任務應是安全復課以保存人力資本，擴大狹窄的稅基以避免削減公共投資，同時改革受到保護的服務行業以利用新出現的數位化機遇。