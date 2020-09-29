助推人民幣續升？多家陸銀下調外幣存款利率

人民幣對美元匯率近期漲勢暫時停歇，但中國證券報指出，大陸包括五大國有商業行在內的多家銀行日前紛紛下調外幣存款利率。專家指出，這將使人民幣資產利差優勢進一步凸顯，人民幣資產可望更受國內外投資者青睞。

人民幣對美元匯率5月底起，就從1美元兌人民幣7.19元一路走高，離岸和在岸人民幣對美元即期匯率9月中更雙雙升破6.80關口，創去年5月以來新高，但隨後就略微回落。

在岸市場人民幣對美元28日收盤微跌，來到6.8209。29日，人民幣對美元匯率中間價則調升81個基點，報6.8171元。

中國證券報報導，大陸交通銀行日前已公告，自9月26日起下調境內部分外幣小額存款利率。

中國銀行近期也調整美元、英鎊、歐元等幣種的存款利率。以美元為例，目前活期、1個月、半年期、1年期存款利率分別為0.01%、0.05%、0.25%、0.35%。此外，中國農業銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行也都下調了外幣存款利率。

民生銀行首席研究員溫彬表示，銀行下調外幣存款利率主要是因當前西方主要經濟體央行持續採取寬鬆貨幣政策，市場利率極低甚至出現負利率的情況。但大陸國內銀行外幣存款利率近幾年保持相對穩定，未及時反映國際市場外幣利率變化情況。

光大銀行金融市場析師周茂華稱，銀行下調外幣存款利率，會導致人民幣存款與外幣存款利差走闊，短期可能推動部分居民調整手中持有的外幣資產幣種結構。

中國人民銀行（大陸央行）的數據顯示，今年8月底，大陸外幣存款餘額達8,195億美元，年比增長12.1%。當月外幣存款增加258億美元，年比多增401億美元。

溫彬表示，對大陸企業和居民而言，在外幣資產和負債配置主要考慮利率和匯率兩因素。當前，中美利差保持較高水平，人民幣對美元近期也出現升值走勢。在兩方面因素疊加影響下，大陸居民和國際投資者都看好人民幣資產，資本項目下外匯呈凈流入態勢。

從中長期看，溫彬認為，人民幣對美元匯率將保持在合理均衡水平上雙向波動。在此情況下，基於中國經濟基本面和中國資本市場發展潛力，國際投資者仍將持續看好人民幣資產。