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美對陸加徵關稅違規 陸WTO代表讚裁決「客觀公正」
大陸常駐世界貿易組織（WTO）代表張向晨近日表示，WTO本月做出的一項專家組裁決是「客觀公正的」，該裁決認定，美國對大陸加徵的數十億美元關稅不符合世貿規則。
路透報導，WTO專家小組15日裁定，美國對價值2,000多億美元的大陸商品徵收的關稅違反了貿易規則，因為這些關稅僅針對大陸，且高於美國同意的最高稅率。
張向晨大使28日在一次線上貿易會議上表示：「我們認為專家組做出了客觀公正的裁決。」他還補充：「我們希望這將有助於迅速解決中美之間的爭端。」
美國貿易副代表Dennis Shea也參加了是次會議，Dennis Shea並未就該裁決發表評論，但美國貿易代表之前批評了這個裁決，美國總統川普則在裁決宣布後重申他不喜歡WTO。
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