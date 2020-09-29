美對陸加徵關稅違規 陸WTO代表讚裁決「客觀公正」

大陸常駐世界貿易組織（WTO）代表張向晨近日表示，WTO本月做出的一項專家組裁決是「客觀公正的」，該裁決認定，美國對大陸加徵的數十億美元關稅不符合世貿規則。

路透報導，WTO專家小組15日裁定，美國對價值2,000多億美元的大陸商品徵收的關稅違反了貿易規則，因為這些關稅僅針對大陸，且高於美國同意的最高稅率。

張向晨大使28日在一次線上貿易會議上表示：「我們認為專家組做出了客觀公正的裁決。」他還補充：「我們希望這將有助於迅速解決中美之間的爭端。」

美國貿易副代表Dennis Shea也參加了是次會議，Dennis Shea並未就該裁決發表評論，但美國貿易代表之前批評了這個裁決，美國總統川普則在裁決宣布後重申他不喜歡WTO。