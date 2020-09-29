10月10日起 深圳提款人民幣20萬元以上需預約

為加強大額現金管理，深圳自10月10日起，企業（對公客戶）臨櫃提領人民幣50萬元（約新台幣210萬元）以上，個人（對私客戶）提領20萬元（約新台幣84萬元）以上現金者，將至少需提前一天預約。

這項新措施是根據中國人民銀行（大陸央行）今年6月10日發布的「關於開展大額現金管理試點的通知」。這項大額現金管理試點為期2年，河北省已於7月開始實施，深圳市與浙江省將於10月10日起試點。

三地對公帳戶管理金額起點均為人民幣50萬元，對私帳戶管理金額起點河北省為人民幣10萬元、深圳市20萬元、浙江省30萬元。

據中證網報導，人民銀行深圳市中心支行表示，深圳市大額現金管理主要針對銀行業金融機構臨櫃或自動提款機上發生的、管理金額起點（含）以上的、發生現金實物交接的單筆現金存取業務。

報導稱，10月10日起，客戶在辦理管理金額起點（含）以上的大額現金取款業務時，必須透過線上、電話或櫃檯等管道，至少提前一天預約，並按預約時間前往預約網點辦理大額取款業務。

此外，客戶還必須準確填寫取款用途、存款來源等信息。

報導稱，除現金外，目前大陸包括票據、轉帳、網路銀行、行動支付等支付方式多且應用廣。因此此次開展大額現金管理試點，人行強調不會影響社會公眾的日常經濟活動。

對於何以要啟動對大額現金存取管理，新華社早前曾報導，近幾年來，雖然中國非現金支付業務迅速發展，但流通中的大額現金交易量卻持續增長。

報導稱，「越來越多的大額現金交易集中在特定領域、特定人群並非好事」。

人行相關人士也指出，大額現金廣泛使用，容易被腐敗、偷逃稅、洗錢等違法犯罪活動利用，蘊含一定風險。

《每日經濟新聞》稱，由於現金具有不記名、不可追蹤等特點，大額現金容易為各種等洗錢犯罪行為和地下經濟活動提供便利，可能危及國家經濟金融秩序和安全。