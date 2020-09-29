東莞復工復產 用電量明顯增長

南方電網廣東東莞供電局表示，今年8月份，東莞市全社會用電量93.18億千瓦時，同比增長4.32%，東莞企業復工復產情況良好。

中新社報導，改革開放以來，東莞市以外向型經濟起步，匯聚了眾多製造企業，已發展成為世界聞名的製造業名城。其中，電力是經濟的溫度計和晴雨表。東莞市發展和改革局聯合東莞供電局每月定期發布東莞市經濟和社會電力消費景氣指數，從電力能源消耗需求變化反映東莞市各區域、各產業、各行業運行狀況。

據最新發布的「關於東莞市2020年1-8月經濟和社會電力消費景氣指數的分析報告」顯示，今年1-8月，東莞全社會用電量557.58億千瓦時，同比增長0.52%。8月單月，全社會用電量93.18億千瓦時，同比增長4.32%；工業用電量62.86億千瓦時，同比增長4.71%。

作為製造業名城，東莞市的五大支柱產業電力消費指數緩中有升，1-8月累計，前三位分別為電子信息製造業、食品飲料加工製造業、電氣機械及設備製造業，第四位是造紙及紙製品業，紡織服裝鞋帽製造業排最末。