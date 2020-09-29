聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西推動向海經濟 深化東盟合作

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中共廣西壯族自治區委員會書記鹿心社27日表示，廣西全力推動向海經濟加快發展，與越南、文萊、馬來西亞泰國等國家和地區持續加強海洋特色產業合作，國際合作園區增至20多個。

中新社報導，廣西向海經濟發展推進會議當天舉行。鹿心社在會上表示，廣西將深耕藍海，深耕東盟，合作共建一批海洋產業園和經貿合作區，不斷提升向海開放合作水平。　　

廣西是中國西部地區唯一的沿海省分，是中國距離東盟最近的出海口，海岸線1600多公里，海域面積4萬多平方公里，海洋資源富集，海港條件優越，涉海產業眾多，海洋文化源遠流長。　

近年來，廣西立足優勢，向海發展格局加快構建。2019年，廣西向海經濟生產總值3200億元人民幣，同比增長8.4%，佔全區經濟總量比重達到15.1%。　　

鹿心社表示，廣西將重點打造中馬「兩國雙園」升級版，加快中國．印尼經貿合作區建設，做實中國（廣西）—文萊漁業合作示範區、泰國正大—廣西建工科技產業園、菲律賓亞聯鋼鐵廠等項目，建設好中國—東盟地學合作中心、中國—東盟礦業產業園等項目。　　

廣西官方近日印發「廣西加快發展向海經濟推動海洋強區建設三年行動計畫（2020—2022年）」，提出每年定期舉辦中國—東盟國家藍色經濟論壇，繼續拓展提升中國—東盟礦業論壇，到2022年新增「走出去」項目50個。　　

此外，廣西將推進中國—東盟國家海洋科技聯合研發中心建設，打造中國—東盟向海經濟科技成果轉化示範基地。依託中國—東盟信息港數字經濟產業基地，實施「數字海洋」創新工程，推建設廣西海洋、中國—東盟產業互聯網等大數據平台。

泰國 馬來西亞

延伸閱讀

國新辦：東盟首超歐盟 成中最大貿易夥伴

廣西13歲少女溺亡 手機留謎樣性侵影片

醫錯開10倍藥量 廣西男皮膚病變性無能

16.8噸花蓮鶴崗文旦 廣西開售

相關新聞

就怕踩線 台商催反滲透法施行細則

政府訂立的「反滲透法」法律要件空泛不明確，讓在大陸台商無所遵循，心生恐懼，擔心在大陸參加活動時一不小心就觸法。海基會昨在...

新浪將在美下市 傳重返A股

美股上市的新浪昨（28）日宣布，以每股43.3美元的價格被New Wave MMXV Limited（簡稱New Wav...

2020陸企500強出爐 中石化居首

中國企業聯合會、中國企業家協會發布的「2020中國企業500強」榜單28日揭曉。中國石油化工集團有限公司、國家電網有限公...

廣西推動向海經濟 深化東盟合作

中共廣西壯族自治區委員會書記鹿心社27日表示，廣西全力推動向海經濟加快發展，與越南、文萊、馬來西亞、泰國等國家和地區持續...

東莞復工復產 用電量明顯增長

南方電網廣東東莞供電局表示，今年8月份，東莞市全社會用電量93.18億千瓦時，同比增長4.32%，東莞企業復工復產情況良...

特派員在現場／恒大因禍得福 許帝翻身變英雄

9月28日真是黃道吉日，在「逼宮」故事之後股債雙跌的恒大，在這一天股債雙雙暴漲，其中中國恒大股價暴漲21%，如果加上恒大...

新浪回歸A股 未來股價有想像空間

新浪股價歷年來變化非常大，曾在2001年網路泡沫破裂時跌到1美元，但在2011年，其股價一度攀升到140美元的高點，最近...

上緯小金雞 科創板掛牌

上緯投控旗下小金雞上緯新材料（簡稱上緯新材），經過一年半的努力，昨（28）日正式在上海證交所科創板上市，成為第一家在科創...

恒大集團傳出財務危機 我投信基金曝險39億

大陸地產巨頭恒大集團傳出財務危機，外傳國內投信發行的基金曝險高達450億元，引起主管機關的關注，金管會昨（28）日請投信...

北京觀察／擴大內需拚經濟 陸推文創、旅遊

大陸「十一」長假將至，各大景區早早推出活動，拉動黃金周客流，加速旅遊市場復甦。在國際旅遊停擺下，中國文化成爲大陸各景區的...

專家：中秋連假在即 人民幣波動度下降

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋28日表示，先前一度呈現技術面強勢的人民幣，迅速被疫情等負面消息淹沒，資金湧向美元，...

阿里巴巴進軍香港純網銀 螞蟻銀行開業

中國網商阿里巴巴集團進軍香港純網銀業務，集團旗下的螞蟻銀行（香港）今天開業，由於銀行將與支付平台AlipayHK結合運作...

熱門新聞

阿美族青年楊品驊 海峽論壇高喊：我是驕傲的中國人

綠委林楚茵點名歐陽龍是國民黨發言人 鄭照新駁：未任黨職

每晚7點定時「潑糞便」 社區住戶崩潰：晚餐都沒胃口

延禧攻略、如懿傳遭下架 陸「十一」前限宮鬥劇

台藝人中國國慶唱「我的祖國」若確認違法 最重罰50萬

【重磅快評】唱支歌就除籍 難道這裡不自由了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。