廣西推動向海經濟 深化東盟合作

中共廣西壯族自治區委員會書記鹿心社27日表示，廣西全力推動向海經濟加快發展，與越南、文萊、馬來西亞、泰國等國家和地區持續加強海洋特色產業合作，國際合作園區增至20多個。

中新社報導，廣西向海經濟發展推進會議當天舉行。鹿心社在會上表示，廣西將深耕藍海，深耕東盟，合作共建一批海洋產業園和經貿合作區，不斷提升向海開放合作水平。

廣西是中國西部地區唯一的沿海省分，是中國距離東盟最近的出海口，海岸線1600多公里，海域面積4萬多平方公里，海洋資源富集，海港條件優越，涉海產業眾多，海洋文化源遠流長。

近年來，廣西立足優勢，向海發展格局加快構建。2019年，廣西向海經濟生產總值3200億元人民幣，同比增長8.4%，佔全區經濟總量比重達到15.1%。

鹿心社表示，廣西將重點打造中馬「兩國雙園」升級版，加快中國．印尼經貿合作區建設，做實中國（廣西）—文萊漁業合作示範區、泰國正大—廣西建工科技產業園、菲律賓亞聯鋼鐵廠等項目，建設好中國—東盟地學合作中心、中國—東盟礦業產業園等項目。

廣西官方近日印發「廣西加快發展向海經濟推動海洋強區建設三年行動計畫（2020—2022年）」，提出每年定期舉辦中國—東盟國家藍色經濟論壇，繼續拓展提升中國—東盟礦業論壇，到2022年新增「走出去」項目50個。

此外，廣西將推進中國—東盟國家海洋科技聯合研發中心建設，打造中國—東盟向海經濟科技成果轉化示範基地。依託中國—東盟信息港數字經濟產業基地，實施「數字海洋」創新工程，推建設廣西海洋、中國—東盟產業互聯網等大數據平台。