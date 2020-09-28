陸企500強出爐 中石化、國家電網、中石油奪前三

中國企業聯合會、中國企業家協會發布的「2020中國企業500強」榜單28日揭曉。中國石油化工集團有限公司、國家電網有限公司、中國石油天然氣集團有限公司奪下前三名，營收總額分別為2.81兆（人民幣，下同）、2.65兆及2.62兆。

新浪財經報導，中國建築股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司，中國平安保險（集團）股份有限公司，中國建設銀行股份有限公司，中國農業銀行股份有限公司，中國銀行（維權）股份有限公司，中國人壽保險（集團）公司則進入前十名。

大陸「經濟日報」報導，2020中國企業500強中，製造業238家，服務業181家，其他行業81家；500強企業共分布在29個省（自治區、直轄市）中，分布最多的三個地區依序為北京、廣東和山東。

從2020中國企業500強的榜單來看，呈現以下4個特點：第一，規模和效益增長態勢良好。中國企業500強實現營業收入86.02兆，較上年增加6.92兆元，增速為8.75%；實現淨利潤3兆8924.14億元，較上年增加3603.19億元，增速10.2%。此外，有8家企業的營收增長超過1倍以上，15家企業的營收增速高於50%。

第二，結構調整繼續深化。中國企業500強中先進製造業和現代服務業企業數量分別增加了6家和8家，而傳統製造業企業有所減少。

第三，研發創新成效明顯。中國企業500強研發投入保持增加態勢，研發強度維持在1.61%，達到歷史最高值水準；發明專利占全部專利的比重為39.08%，比上年提高了2.47個百分點。

第四，國際地位更突出。2020年中國上榜「世界500強」企業數量為133家，其中，大陸上榜企業為121家，比上年增加5家。