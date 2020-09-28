大學畢業生就業難 陸推多項政策措施

今年受疫情等多重因素影響，2020屆大陸大學畢業生就業情勢嚴峻複雜，畢業生就業情況備受關注。28日的大陸教育部第五場金秋系列記者會指出，據統計，截至9月1日，今年大陸政策性職務大幅增加，已吸納280多萬畢業生就業，比去年同期增加超過70萬。

澎湃新聞報導，目前，2020屆874萬大陸大學生已畢業離校。大陸教育部高校學生司司長王輝表示，大陸教育部會同大陸國家發改委、財政部、人社部等20幾個部門頒布了超過30項政策措施，比如針對增加升學機會，頒布了碩士研究生、專升本（專科升大學考試）、第二學士學位面向國家戰略和民生發展急需專業擴招的政策等。除了增加大學畢業生升學深造機會，黨政機關、事業單位、國企、教師、大學生徵兵、科研助理、基層項目、社區治理等方面都面向2020屆大學畢業生開拓了更多政策性職務。

此外，王輝指出，3月大陸教育部門推出「全國高校畢業生網上簽約平台」，推動11個省近900所大學開展網簽工作，今年有64.5萬畢業生完成了網路上簽工作合約。

王輝表示，下一步，針對離校未就業的大陸畢業生，大陸教育部將與人社部等相關部門密切配合，一方面指導地方和高校積極為畢業生提供不斷線就業服務；另一方面確保有就業意願的畢業生納入公共就業服務體系，努力幫助未就業畢業生儘早實現就業。